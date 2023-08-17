Şanlıurfa'da çocuğa istismar iddiası halkı sokağa döktü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir Suriyeli fırıncının 9 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddiası büyük gerginlik yarattı. İlçede toplanan eylemcilere polis müdahale etti ve oturma eylemi gerçekleştiren gruba müdahale edildi. 21 yaşındaki şüpheli, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. İşte detaylar...





9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

15 Ağustos akşamı Şanlıurfa'nın Kırmızıpınar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, ilçede çalışan F.K. adlı kişi, 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna istismarda bulundu. Vatandaşlar tarafından polise teslim edilen F.K., ifadesinin ardından tutuklandı. Bu olayın duyulmasıyla birlikte ilçe halkı sosyal medyada canlı yayın yaparak protesto yürüyüşü düzenledi. İlçede gerginlik artarken, bazı vatandaşlar oturma eylemi başlattı ve ilçeye ek güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis, TOMA (Tear Gas and Water Cannon) adı verilen araçla müdahale etmeye çalışırken, bazı kişiler polis araçlarına taşlarla saldırdı. Polisin biber gazlı müdahalesi sonucu grup dağıtıldı.

Hükümet Konağı önünde oturma eylemi yapan gruba polis sık sık dağılma uyarıları yaptı. Ancak grup eylemlerine devam edince, polis müdahalede bulundu ve gerginlik arttı. Olaylar esnasında polisin TOMA ile müdahalesi ve biber gazı kullanmasıyla grup dağıldı.

Bu olay, ilçede büyük bir tepkiye neden oldu ve sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi ve suçluların cezalandırılması için adalet talebiyle protestolarını sürdürdü. İlçede yaşanan bu olay ve beraberindeki protesto eylemleri, toplumun duyarlılığını ve adalet arayışını ön plana çıkardı.

Olayın ardından polis, TOMA aracıyla grubu dağıtmaya çalıştı. Ancak bazı kişiler polis araçlarına taşlarla saldırınca polis biber gazı kullanarak müdahale etmek zorunda kaldı ve grup dağıtıldı. Polis, bölgedeki güvenlik önlemlerini sürdürüyor.