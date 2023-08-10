Şanlıurfa'da gurbetçilere silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da Yurtdışında Yaşayan Çift Uzun Namlulu Saldırının Kurbanı Oldu...Hedefteki Araçta Bulunan Murat Yalçın Yaşamını Yitirdi, Eşi Aysel Yalçın Yaralandı...Saldırganlar Kaçtı, Yetkililer Geniş Çaplı Soruşturma Başlattı

Şanlıurfa'da yaşayan bir gurbetçi çift, hedef tahtasına kondu. Yurtdışında yaşayan Murat ve Aysel Yalçın çifti, seyir halindeki araçlarına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıya maruz kaldı. Saldırı sonucunda Murat Yalçın hayatını kaybetti, eşi Aysel Yalçın ise yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Aysel Yalçın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Gurbetçi aileye yönelik bu silahlı saldırının nedeni ve failleri henüz belirlenmedi. Olayla ilgili detaylar polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi yakınlarında dehşet verici bir olay yaşandı. Almanya'dan geldiği öğrenilen Aysel Yalçın yönetimindeki HIMY 6363 plakalı otomobil, seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla hedef alındı.

Araç içinde bulunan Murat Yalçın ve eşi Aysel Yalçın, ateşlenen kurşunlarla vücutlarına ciddi şekilde zarar verdi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Maalesef Murat Yalçın, aldığı yaraların etkisiyle yaşamını yitirdi. Eşi Aysel Yalçın ise hemen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, saldırının ardından bölgede geniş çaplı bir güvenlik önlemi aldı. Şu an için olayın arkasındaki neden ve failleri hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Yetkililer, detaylı bir soruşturma başlattı ve güvenlik kameraları incelenerek olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Viranşehir ilçesinde gerçekleşen acı olayın ardından detaylar netleşmeye başladı. Almanya'dan dönen Aysel ve Murat Yalçın çiftinin seyir halindeyken silahlı saldırıya uğraması sonucu Murat Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi Aysel Yalçın ise hızla müdahale edilerek Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat Yalçın'ın cenazesi, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Viranşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sağlık ekiplerinin tespitine göre, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Yalçın'ın 42 yaşında olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı anlaşıldı.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, saldırıda kullanılan silahın namlusundan çıkan 5 boş kovanı buldu. Saldırganların kimliği ve nedeni henüz belirlenemezken, kaçan saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu üzücü olay, bölgede endişe ve tedirginliğe yol açtı.