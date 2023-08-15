Şanlıurfa'dan ayrılıp Gaziantep'e geçmek isteyen Birecik ve Halfeti ilçeleri referanduma gidiyor!

2018 yılında Birecik Ticaret ve Sanayi Odasının başkanlık görevini yürüten Saadettin Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazdı ve mektubunda Şanlıurfa'nın Fırat Nehri kıyısında kalan Birecik ve Halfeti ilçelerinin Gaziantep ile birleştirilmesini istediklerini belirtti. Bilgin'in bu iki mahalle sakinlerinin mesafeden dolayı Gaziantep'i tercih etmeleri ve işlerini o şehirde halletmeleri yönündeki talebi ise yanıtsız kaldı. Beş yıl sonra Bilgin bir açıklama yazarak talebini bu kez de İçişleri Bakanlığı'na gönderdi.

"Referandum talebi iletildi"

Bu konuda referandum yapılmasını da isteyen Bilgin, "Hafet ve Birecik bölgesi vatandaşlarının Gaziantep'e katılmak istediğini yazdım. Vatandaşlarımız bütün ilişkilerinin Gaziantep'te olduğunu söylüyorlar. İçişleri Bakanlığı'na yazdığım dilekçenin içeriğinde Halfeti ve Birecik'in Gaziantep'e katılmak istediğini yazmıştım. Vatandaş referandum istiyor dedim. Bu konuda da referandum talep ediyorum. Daha önce bölgemizden Gaziantep'e hasta nakli için Sağlık Bakanlığı'na talep yazmıştım. Bu hastalar 90 kilometre yol gittikten sonra ölüyor” dedi.

'GAZİANTEP İLE İÇ İÇEYİZ'

Hem mesafeye hem de iş ilişkilerine dikkat çeken Bilgin, açıklamasının devamında "Gaziantep ile bölgemiz arası 55 kilometre civarında, Şanlıurfa ise 90 kilometre. Gaziantep elbetteki bize daha yakın. Hepimiz Türk insanıyız. Hastanelerin şehirlere ait olmaması gerektiğini savundum. Ne kadar dile getirdiysek cevap alamadık. İş ilişkilerimiz başta olmak kaydıyla tüm ilişkilerimiz Gaziantep'le.. İğneden ipliğe kadar herşeyle Gaziantep ile sürekli iç içeyiz. Bu konuda bir referandum yapılırsa; Oyların yüzde 80-90'ının Gaziantep'in birleşmesi lehinde olacağına inanıyorum. Bu nedenle Halfeti ve Birecik'in Gaziantep'e bağlanmasını istiyoruz. Gaziantep bize daha iyi bakıyor. Çok yakınız ve ilişkimiz çok güçlü" ifadelerini kulalndı.