Şanlıurfa'nın iki ilçesi Gaziantep'e bağlanmak istiyor

2018'de Birecik Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanlık görevini yürüten Saadettin Bilgin tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan bir mektubunda Şanlıurfa'nın Fırat nehri kıyısındaki Birecik ve Halfeti ilçelerinin bir kararla Gaziantep ilçesi ile birleştirilmesini istedi .Bu iki ilçede oturanların mesafe nedeniyle Gaziantep'i tercih ettiklerini ifade eden Bilgin'in söz konusu talebine bir karşılık gelmemişti.

Saadettin Bilgin, geçen 5 yılın ardından yeniden bir talep mektubu oluşturdu ve bu kez bu mektubu İçişleri Bakanlığı'na gönderdi.





"Referandum Talebi"

Konuyla ilgili referandum yapılmasını isteyen Saadettin Bilgin, Hafet ve Birecik ilçesinde yaşayan sakinlerinin Gaziantep'e katılmak istediğin, talep mektubuna yazdığını belirterek "Her şiki ilçenin vatandaşları tüm iş ilişkilerinin Gaziantep'te gerçekleştiğini söylüyorlar. Ben de bu konuda İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe yazdım ve dilekçede Halfeti ve Birecik ilçelerinin Gaziantep'e katılma istediğini belirttim. Vatandaşlar ise referandum istiyor diye ekledim. Konuya ilişkin bir referandum talebinde bulundum. Daha öncesinde bölgeden Gaziantep'e hasta nakillerine yönelik Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulundum. 'Hasta vatandaşlar 90 kilometre yolu gittikten sonra ölüyorlar dedim'. diye konuştu.