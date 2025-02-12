Sanremo Festivali'nde Filistinli ve İsrailli Sanatçılardan Barış Mesajı

Sanremo Müzik Festivali'nde Barış Teması

İtalya'nın Sanremo şehrinde bu yıl 75'incisi düzenlenen Sanremo Müzik Festivali, barış mesajlarına ev sahipliği yaptı. Filistinli Mira Awad ve İsrailli Noa, festivalde birlikte sahne alarak ülkeleri arasında 1 yıl içinde kalıcı bir barış anlaşması beklentisini dile getirdi.

İkilinin Duygusal Performansı

Europanın en köklü şarkı yarışmalarından biri olan festivalin açılış gecesinde, iki sanatçı John Lennon'un efsanevi "Imagine" şarkısını, kendi dillerinde ve orijinal sözleriyle yorumladı. Şarkının arasında ise, duygu dolu bir İtalyanca barış mesajı eklenerek sahne alındı.

Mira Awad ve Noa, yaptıkları ortak açıklamada, "Biz sanatçılar olarak gerçeği tasvir etmekle değil, yaratmak istediğimiz şeyi hayal etmekle yükümlüyüz. Tüm insanlığın güven içinde yaşamasını istiyoruz. Refahı ve uzlaşmayı hayal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus'tan Destek Mesajı

Festival öncesinde, Papa Franciscus da bir video mesaj göndererek, "Müzik barışın aracı olmalıdır. Savaş her zaman bir yenilgi olduğunu unutmayalım." diyerek şarkılarının önemine vurgu yaptı.

Trump'ın Gazze Planına Tepki

Mira Awad ve Noa, Sanremo’da barış mesajı verirken, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planına da tepki gösterdi. Awad, "Gazze'deki durum kesinlikle kabul edilemez. Önemli olan hepimizin barış içinde yaşaması." dedi.

Noa da Trump'ın önerisiyle ilgili eleştirilerini, "Eğer Trump Florida'da bu kadar çok alanı varsa, 2 milyon Filistinliyi oraya götürebilir. İlk yapılması gereken çatışmanın sonlandırılmasıdır." sözleriyle ifade etti.

Festivalde iki sanatçının performansı, tüm izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı ve barış umudu salondaki herkesin yüreğine işledi.