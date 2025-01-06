Santa Maria Kilisesi Saldırısı Davasında Duruşma Ertelendi

Santa Maria Kilisesi'ndeki Saldırı Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

İstanbul'da, Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması, 32'si tutuklu 43 sanığın yargılandığı mahkemede gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

Duruşmanın Detayları

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Marmara Cezaevi karşısındaki salonunda gerçekleştirilen duruşmanın öğleden sonraki bölümü, tutuklu sanık Shamsullo Radzhabov'un savunmasıyla başladı. Radzhabov, saldırıdan önce birçok kiliseyi ziyaret ettiğini ve saldırıda kullanılan aracın kendisine ait olduğunu öne sürdü. Ancak saldırıyla ilgili suçlamaları kabul etmedi. Radzhabov, "Araba benim evet ama ben saldırıyla ilgili suçlamaları kabul etmiyorum," dedi.

Sanıkların İfadeleri

Müşteki avukatı Afşin Hatipoğlu, Radzhabov'un geçmişte DEAŞ suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtirken, sanığın korsan taksicilik yaptığını iddia etmesi üzerine, Radzhabov bu suçlamaları reddetti.

Diğer tutuklu sanık Amirjon Kholiqov'un, saldırıda kullanılan aracı Alısher Rakhımov'a verdiği iddiaları arasında, Rakhımov, sanıkların aracı tamir için getirdiğini ifade etti. Rakhımov, "Radzhabov, arabayı yeni sahibine götürüp götüremeyeceğimi sordu," şeklinde konuştu.

Bir başka tutuklu sanık Farrukh Soliev ise Tacikistan'da siyasi baskılar nedeniyle Türkiye'ye yasal yollarla girdiğini savundu. Soliev, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum," dedi.

Sanıkların Ortak Savunmaları

Tutuklu sanık Husnıtdın Kunarov, şiddetle arası olmadığını belirtirken, Mahmud Muhammed ise, "Ben şiddete ve adam öldürmeye karşıyım. Bu devlete sahibim," şeklinde bir savunma yaptı. Diğer sanıklar ise, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini lanetlediklerini ifade ettiler.

Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarın saat 10.00'a ertelendi.