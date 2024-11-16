Santiago Abascal, Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakının Yeni Başkanı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 13 ülkeden toplam 86 milletvekiline sahip olan ve aşırı sağı temsil eden Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakının başkanlığına Santiago Abascal seçildi. Abascal, İspanya'daki Vox partisinin lideridir.

Bu ittifak, Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından haziran ayında kuruldu ve Avrupa Halk Partisi ile Avrupa Sosyalistleri Partisi'nin ardından 19 milyondan fazla kişiyi temsil eden AP'deki 3. büyük siyasi grup konumundadır.

İttifakın yeni başkanı Abascal, siyasi kariyerine 1994 yılında İspanya'daki Halk Partisi (PP) içerisinde başladı. Gençlik kolu başkanlığı ve Alava il komitesinde çeşitli görevlerde bulunarak etkili bir siyasi yaşam sürdü. Ancak, dönemin PP lideri Mariano Rajoy ile Bask bölgesindeki ETA ve Katalonya'daki bağımsızlık hareketleri konularında anlaşmazlık yaşadıktan sonra 2013 yılında bu partiden ayrılarak Voxu kurdu.

Vox, İslam ve göçmen karşıtı politikaları ile tanınmakta olup, 2018 yılında Endülüs özerk yönetim parlamentosunda beklenmedik bir yükselişle siyasete aktif olarak girdi. Şu anda İspanya Meclisi'nde 33 milletvekili ile 3. büyük siyasi parti konumundadır.

Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakında Vox ve Macaristan Başbakanı Orban'ın liderliğini yaptığı Yurttaş Birliği (Fidesz) dışında öne çıkan diğer aşırı sağ partiler şunlardır: Avusturya Özgürlük Partisi, İtalya'nın Lig Partisi, Fransa'dan Marine Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Birlik, Portekiz'den Chega, Çekya'daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi, ve Belçika'dan Vlaams Belang.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.