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Santorini Adası'nda Olağanüstü Hal İlan Edildi

Yunanistan, Santorini Adası'nda yoğun sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Uzmanlar, bölge sakinlerini uyardı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:47
Santorini Adası'nda Olağanüstü Hal İlan Edildi

Santorini'de Olağanüstü Hal Kararı

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Santorini Adası'nda olağanüstü hal ilan etti. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin aktardığı bilgilere göre, bu karar Ege'de son günlerde meydana gelen yoğun sismik hareketlilikler nedeniyle alındı. Olağanüstü hal, 1 Mart tarihine kadar uygulanacak.

Uzman Ekipler İnceleme Yapıyor

Atina'dan Santorini'ye gönderilen uzman ekipler, adadaki binalarda inceleme başlattı. Gelen bilgilere göre, son 10 gün içerisinde Santorini, 7 bin 700'ün üzerinde küçük depremle sarsıldı. Uzmanlar, bu sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle heyelan tehlikesine dikkati çekerek, bölge sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olası büyük depreme karşı, Santorini'ye ekstra asker, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adanın güvenliği için alınan bu önlemler, yaşanan sismik hareketlilik sonrasında bölge halkının güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor.

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