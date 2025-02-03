Santorini Adası’nda Sismik Hareketlilik Nedeniyla Kaçış Başladı

Santorini Adası'nda Sismik Hareketlilik Artıyor

Ege'nin gözde turistik noktalarından biri olan Santorini Adası, son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle endişeli günler yaşıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre, bu durum bölgedeki birçok kişinin adayı terk etmesine sebep oldu.

Kaçış Yolu: Santorini Limanı

Bölge sakinleri, büyük bir deprem olacağı kaygısıyla başkent Atina'ya gitmek üzere Santorini Limanı'na yöneldi. Bu süreçte, Santorini-Atina uçak bileti fiyatlarının da arttığı bildirildi. Elde edilen verilere göre, Ocak ayından bu yana bölgede 380'in üzerinde küçük deprem kaydedildi. Bu durum, uzmanları ve hükümeti harekete geçirdi.

Hükümet Tedbirleri Alıyor

Başbakan Miçotakis liderliğindeki hükümet, artan sismik hareketlilik ve olası büyük depremler hakkında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, sismik hareketliliğin etkileri ve alınabilecek önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Eğitim ve Kültürel Etkinliklere Ara

Önlemler arasında, Santorini dahil dört adadaki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verilmesi, kültürel etkinliklerin iptal edilmesi ve halka kapalı alanlarda kalmaktan kaçınmaları yönünde çağrılarda bulunulması yer aldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Ek tedbirlerle birlikte, Santorini'ye arama kurtarma ekipleri ve insansız hava araçları sevk edildi. Ayrıca, acil durumlar için adada çadırlar kuruldu. Olası bir deprem anında yapı zararını önlemek amacıyla havuzların boşaltılması da istendi.