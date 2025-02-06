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Santorini'de Deprem Endişesi: Hırsızlığa Karşı Önlemler Artırıldı

Deprem korkusuyla çoğu kişinin terk ettiği Santorini'de, hırsızlığa karşı polis önlemleri güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:25
Santorini'de Deprem Endişesi: Hırsızlığa Karşı Önlemler Artırıldı

Deprem Korkusu Santorini'yi Terk Ettirdi

Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini Adası'nı çoğu kişi terk etti. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin bildirdiğine göre, bu durumla birlikte adadan 9 binden fazla kişi ayrıldı.

Polis Kontrolleri Artırıldı

Hırsızlık ihtimaline karşı Santorini Adası'nda polis güçleri ve kontrollerin artırıldığı duyuruldu. Adanın terk edilmesiyle birlikte, boş kalan alanların hırsızlık olaylarına maruz kalma riski artmış durumda.

Jeoloji Uzmanından Açıklama

Yunan basınında yer alan habere göre, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Efthimis Lekas, bölgede büyüklüğü 6'dan fazla olan bir depremin yaşanma olasılığının yavaş yavaş uzaklaştığını ifade etti. Ancak, 5,8-5,9 büyüklüğünde bir depremin beklenebileceğini açıkladı.

Küçük Sarsıntılar Süreklilik Gösteriyor

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, bölgede son günlerde yüzlerce küçük deprem kaydedildi. Bu süreçte kayda geçen en büyük sarsıntı ise, dün akşam yerel saatle 21.09'da gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki deprem oldu.

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