Santorini'de Heyelan Riski Artıyor: Sismik Hareketler ve Yağışlar Tehlike Oluşturuyor

Santorini'de artan sismik hareketlilik ve şiddetli yağışlar heyelan riskini yükseltiyor. Uzmanlar önlemlerin acilen alınması gerektiğini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:17
Santorini'de Heyelan Riski Artıyor: Sismik Hareketler ve Yağışlar Tehlike Oluşturuyor

Santorini'de Heyelan Riski Artıyor

Ege Denizi'ndeki ünlü Yunan adası Santorini'de son dönemde yaşanan yoğun sismik hareketlilik, adanın heyelan riski ile karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Uzmanlar, bu yüksek heyelan riskinin yalnızca depremlerle değil, aynı zamanda şiddetli yağışlar ile de tetiklendiğini ifade ediyor.

Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Atina Üniversitesi (EKPA) Disiplinlerarası Risk ve Kriz Yönetimi Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yerel yönetimlerin gerekli önlemleri hızla alması gerektiği vurgulandı. Zayıf kaya tabakalarının zamanla üstteki sert kayaları destekleyememesi, çökme ve kaymalara neden olabileceği belirtiliyor.

Açıklamada, Santorini ve çevresindeki adalarda heyelan risk analizlerinin sürdürüleceği ve ilerleyen süreçte daha fazla önlem önerisi sunulacağı ifade edildi. Yetkililerin bu süreçte dikkatli olması, bölge halkını ve yapıları korumak açısından hayati önem taşıyor.

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