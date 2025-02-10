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Santorini'de Sismik Araştırmalar: Uzmanlar ve Ordu Mensupları İnceleme Yapıyor

Santorini Kalderası'ndaki sismik hareketlilik üzerine uzmanlar ve ordu mensupları incelemelerde bulundu. Yeni Kameni volkanı ile bağlantısı yok.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:32
Santorini'de Sismik Araştırmalar: Uzmanlar ve Ordu Mensupları İnceleme Yapıyor

Santorini'de Sismik Araştırmalar Devam Ediyor

Uzmanlar ve ordu mensupları, Santorini Kalderası'ndaki Yeni Kameni volkanik adacığında son haftalarda artış gösteren sismik hareketlilik nedeniyle detaylı incelemelerde bulundu.

Uzman Görüşleri ve Sismik İncelemeler

Jeolojik Oşinografi ve Fiziki Coğrafya Profesörü Evi Nomiku, Santorini'deki sismik araştırmalar hakkında AA muhabirine bilgi verdi. Nomiku, sismik hareketliliğin adanın kuzeydoğusunda yoğunlaştığını ve bu durumun Yeni Kameni volkanı ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını vurguladı.

Yeni Kameni'ye Yunan Ordusu'na bağlı Coğrafi Hizmetler Birimi tarafından özel bir gravimetre cihazı getirildiğini belirten Nomiku, bu cihaz ile yapılan ölçümlerin, 2011 ve 2012'deki verilerle karşılaştırılacağını ifade etti.

3000 yıl önce patlayan ve ardından büyük bir tsunamiye yol açan volkanla ilgi çeken Nomiku, "Yer çekimi ölçümlerinin yanı sıra belirli noktalarda uydu görüntülemeleri yapacağız. Ayrıca, yüksek teknolojiye sahip denizaltı sismograflarından elde edilen tüm verileri toplayacağız. Bu bilgileri Ulusal Gözlemevi'ne ileterek, adanın farklı noktalarındaki sismik hareketleri daha detaylı analiz edeceğiz" dedi.

Doğru Bilgilerle Yanlış İlişkilerin Kapatılması

Nomiku, Santorini'deki sismik aktivitenin sürdüğünü ve bölgeye yerleştirilen ek sismograflar sayesinde depremin odaklarının daha hassas bir şekilde tespit edilebildiğini belirtti. Ayrıca, insanların yanlış yere odaklanarak depremleri söz konusu volkanla ilişkilendirdiklerine dikkat çekti ve sadece uzmanların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

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