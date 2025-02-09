Santorini'deki Depremler Panik Yarattı: Turistler ve Yerel Halk Tahliye Ediyor

Santorini Adası'nda Sismik Hareketlilik Panik Yarattı

Santorini'de son haftalarda artan sismik hareketlilik, ada halkı ve ziyaretçiler arasında büyük bir paniğe neden oldu. Art arda meydana gelen depremler nedeniyle 11 binden fazla kişi ada'yı terk etti. Yetkililer, olası büyük bir depreme karşı ek güvenlik önlemleri almaya başladı.

Son İki Haftada Çok Sayıda Deprem Gerçekleşti

Yetkililerin açıklamalarına göre, son iki hafta içinde büyüklükleri 3,5 ile 5,2 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. Bu durum, hem Santorini sakinleri hem de turistler arasında tedirginliğe yol açtı. Özellikle sahil kesimlerinde yaşayanlar, kendilerini daha güvende hissetmek amacıyla evlerini terk ederek iç kesimlere gitmeyi ya da tamamen Santorini'den ayrılmayı tercih etti.

Kurtarma Ekipleri Acil Duruma Hazırlık Yapıyor

Olası acil durum senaryolarına karşı Santorini'ye, bir arama kurtarma köpeği ve insansız hava araçlarıyla donatılmış kurtarma ekipleri gönderildi. Ekipler, ada hastanesinin yanındaki basketbol sahasında çadırlar kurarak lojistik bir merkez oluşturdular.

Santorini Belediye Başkanı Nikos Zorzos, yaptığı açıklamada, "Önlemlerimizi en üst seviyeye çıkarmış durumdayız. Halkımızın güvenliğini sağlamak için tüm gerekli adımları atıyoruz ve yetkililerimiz durumu anbean takip ediyor" dedi.

Sismograf Sayısı Artıyor

Deprem hareketlerini daha iyi izleyebilmek ve riskleri önceden tespit edebilmek amacıyla Santorini'nin çeşitli noktalarına ek sismograf cihazları yerleştirildi. Uzmanlar, sarsıntıların kaynağını detaylı bir şekilde analiz ederek, olası büyük bir depremin işareti olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar.

Öte yandan, tsunami riskine karşı kıyı bölgelerinde yaşayan halk, bazı ev ve kiliselerin önüne kum çuvalları yerleştirerek dalgaların olası etkilerini asgariye indirmeye yönelik tedbirler alıyor. Yetkililer, halka paniğe kapılmamalarını ve resmi açıklamaları takip etmelerini, güvenilir olmayan söylentilere itibar etmemelerini öneriyor.

Santorini'de son haftalarda artan sismik hareketlilik, Ada'da yaşayan halk ve ziyaretçiler arasında büyük paniğe neden oldu. Art arda meydana gelen depremler nedeniyle 11 binden fazla kişi Ada'yı terk ederken yetkililer, olası büyük bir depreme karşı ek güvenlik önlemleri almaya başladı.

Santorini'de son haftalarda artan sismik hareketlilik, Ada'da yaşayan halk ve ziyaretçiler arasında büyük paniğe neden oldu. Art arda meydana gelen depremler nedeniyle 11 binden fazla kişi Ada'yı terk ederken yetkililer, olası büyük bir depreme karşı ek güvenlik önlemleri almaya başladı.