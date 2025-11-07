Sapanca'da Villa Faciası: 2 Filistinli Gencin Ölümünde Karbonmonoksit ve Gaz Kaçağı Şüphesi

Sapanca'da villada iki Filistinli genç yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları ve inceleme

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda, Filistin uyruklu dört kişiden ikisi hayatını kaybetti. Olay sabah saat 10.30 civarında bildirildi.

Sitedeki evde kalan Samır N M Shahwan (27), Yousef Zoabı (22), Motee N M Snahwan (35) ve Zeyd Sancaktan (37) isimli şahıslar dün akşam saatlerinde evlerine dönmüştü. Sabah saatlerinde Samır N M Shahwan ile Yousef Zoabı odalarında hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerin ardından dört kişi hastanelere kaldırıldı. Samır N. M. Shahwan, kaldırıldığı Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde, Yousef Zoabı ise Sapanca İlçe Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer iki kişinin tedavileri sürüyor ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yapılan ön incelemede, hayatını kaybeden şahısların vücutlarında herhangi bir darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Alınan kan örneklerinde karbonmonoksit oranının yüksek olduğu tespit edildi. Bu bulgu üzerine olayın gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Doğalgaz ekiplerince yapılan ölçümlerde de evde gaz kaçağı olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedenleri ise yapılacak otopsi sonuçlarıyla netlik kazanacak.

Görgü tanığı açıklaması

Sitenin güvenlik görevlisi Murat Yazıcı, yaşananları şöyle aktardı: "Sabah saat 10.00 gibi sitenin önüne ambulanslar geldi. Biz de merak ettik gidip baktık. Bir tanesi hayatını kaybetmişti, diğerlerini de ambulanslar ile hastaneye götürdüler. Toplam 4 ambulans vardı. Sonrasında polis ekipleri geldi. Doğalgaz şüphesi üzerinde duruluyor, doğalgaz firmasına ait ekipler de geldi olay yerine."

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

