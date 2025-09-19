Sapanca Gölü'nde Kaçak Su Denetimi: 28 İzinsiz Hat İçin Yasal İşlem

Sapanca Gölü'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi denetimleri sıklaştırdı; gölden izinsiz su alan 28 hat için yasal işlem uygulanacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:35
Sapanca Gölü'nde Kaçak Su Denetimi Başlatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin denetimleri yoğunlaştırıldı

Sapanca Gölü'nden izinsiz sulama ve kaçak su kullanımını önlemek amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından denetimler başlatıldı. Yetkililer, gölün korunmasının öncelikli olduğunu vurgulayarak çalışmaların hızlandırıldığını bildirdi.

Açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresinin son 65 yılın en kurak yazını yaşanan ve yüzlerce metre çekilen Sapanca Gölü'ndeki denetimlerini sıklaştırdığı belirtildi.

Denetimler sırasında gölden hat çeken ve motorlar yardımıyla tarla sulayan, konutuna su temin eden ve işletmelere su sağlayan kaçak kullanımlar tespit edildi. Bu kapsamda şu ana kadar belirlenen 28 izinsiz hat için yasal işlem uygulanacağı kaydedildi.

Ekiplerin göl içinde izinsiz sulama amacıyla kullanılan dalgıç pompaları tespit ettiği, detaylı incelemelerle belirlenen kaçak kullanımların yasal işlem başlatılması için ilgili kurumlara iletildiği bildirildi.

Basın açıklamasında, "Göl kıyısında kaçak su kullanan kişilere işlem yapma yetkisi olan paydaşlarımızla, görüntüleri ve tespit ettiğimiz adresleri paylaşıyoruz. Etaplar halinde yürüttüğümüz tespitlerin bir kısmını tamamladık. Havza boyunca devam edecek kaçak kullanımı engelleme çalışmalarımız kapsamında, Sapanca Gölü'nü kimsenin kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmasına geçit vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

