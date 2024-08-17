Sapanca Gölü'nde Su Altı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Sapanca Gölü'nde Su Altı Fotoğraf Sergisi

Sakarya'da gerçekleştirilen ve geliri yetim çocuklara bağışlanacak olan Su Altı Fotoğraf Sergisi, Sapanca Gölü'nün eşsiz güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Serginin Teması ve Amaçları

36 fotoğrafın yer aldığı sergi, gölde yaşayan ve Cobitis emrei adı verilen endemik balık türüne odaklanıyor. Fotoğraflar, ünlü gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından çekildi ve şu anda Serdivan'daki bir alışveriş merkezinde sergileniyor.

Gelir Yetim Çocuklara Bağışlanacak

Sergiden elde edilen gelir, yardım kuruluşları aracılığıyla yetim ve öksüz çocuklara aktarılacak. Hasan Coşkun, serginin 17 Ağustos 1999 Depremi'nin 25. yılına denk getirildiğini ifade etti.

Doğa İçin Farkındalık Yaratma Çabası

Coşkun, su kirliliğine dikkat çekmek ve doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Sapanca Gölü'nün bitki örtüsü ve su altı canlılarının fotoğrafları ayrıca, Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) tarafından bilimsel araştırmalara sunulacak.

Vali Karadeniz'den Önemli Açıklamalar

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, açılışta yaptığı konuşmada, Sapanca Gölü'nün zengin canlı hayatını ve korunması gereken bir doğal kaynak olduğunu vurguladı. Ayrıca, göldeki insan etkilerinin zarar vermemesi için dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Katılımcılar ve Adım Adım Gelişen Projeler

Sergi açılışına, AK Parti Sakarya milletvekilleri, belediye başkanları ve birçok vatandaş katıldı. Coşkun, bu tür etkinliklerin daha fazla ilgi çekerek yeni projelerin de gündeme gelmesine vesile olabileceğini belirtti. Sapanca Gölü, hem insanlar hem de doğal yaşam için büyük öneme sahip.

Sakarya'da Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi izlenime sunuldu. Gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından Sapanca Gölü'nde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Serdivan'daki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Sakarya'da Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi izlenime sunuldu. Gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından Sapanca Gölü'nde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Serdivan'daki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Sakarya'da Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi izlenime sunuldu. Gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından Sapanca Gölü'nde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Serdivan'daki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Sakarya'da Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi izlenime sunuldu. Gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından Sapanca Gölü'nde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Serdivan'daki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Sakarya'da Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi izlenime sunuldu. Gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından Sapanca Gölü'nde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Serdivan'daki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Sakarya'da Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi izlenime sunuldu. Gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından Sapanca Gölü'nde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Serdivan'daki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Sakarya'da Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi izlenime sunuldu. Gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından Sapanca Gölü'nde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Serdivan'daki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Sakarya'da Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi izlenime sunuldu. Gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından Sapanca Gölü'nde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Serdivan'daki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Sakarya'da Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi izlenime sunuldu. Gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından Sapanca Gölü'nde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Serdivan'daki bir alışveriş merkezinde sergilendi.