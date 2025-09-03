Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor: SASKİ'den Sert Tasarruf ve Kısıtlama Kararları

Sapanca Gölü'nde su seviyesindeki düşüşe karşı SASKİ'den sert tedbirler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Sapanca Gölünde son dönemde yaşanan su seviyesindeki azalma nedeniyle kapsamlı önlemler alınacağını duyurdu. Sakallıoğlu bu açıklamayı Göl Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Kuraklık ve azalan yağış verileri

Sakallıoğlu, Marmara Bölgesi'nde geçen yıllar ortalamasına göre yüzde 95 seviyesinde yağış azalışı görüldüğünü belirtti. Sakarya'nın yıllık ortalama 760 milimetre yağış almasına karşın, 8. ay sonu itibarıyla 244 milimetre yağış alındığını vurguladı. "Son üç ayda aldığımız yağış miktarı bunun çok daha altında" ifadeleriyle gölü besleyen kaynakların kuruduğunu aktardı.

Tasarruf çalışmaları ve kaçak kullanımla mücadele

Sakarya ve Kocaeli'nin ortak su kaynağı olan gölü korumak için SASKİ'nin sosyal sorumluluk projeleri, okullardaki çalışmalar ve bilgilendirme faaliyetlerine rağmen hedeflenen düzeyde tasarruf sağlanamadığı belirtildi. Kaçak ve usulsüz kullanımlara yönelik 7/24 denetimler sonucu 2025 yılında 5 bin 343 kaçak ve usulsüz su kullanımı tespit edildi ve ilgili işlemler başlatıldı. Bu tespitlerle yaklaşık 680 bin metreküp su koruma altına alındı.

Teknik çalışmalar ve altyapı yatırımları

Bu yıl kent genelinde yapılan yeraltı suyu çalışmalarıyla 46 farklı noktada 79 litre saniye su şebekeye kazandırıldı. Ayrıca eskiyen şebekelerden kaynaklanan kayıpları azaltmak amacıyla Sapanca, Akyazı ve Hendek ilçelerinin 100 kilometre içme suyu şebekesinin yenilenmesi için İller Bankası ile çalışmalar başlatıldı. Ballıkaya Barajı gövde yapımının tamamlanma noktasına geldiği; irsale hatlarının yapılması sürecinin hızlandırıldığı, ayrıca Karasu ve Kocaali'ye hizmet verecek Çamdağı Barajı yapım sürecinin de hızlandırıldığı belirtildi.

Kısıtlamalar, fiyatlandırma ve kriz yönetimi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla 2024 Mayıs ayında suya %20 indirim yapıldığı ve kentteki su birim fiyatlarının şu anda Mart 2023 seviyesinde bulunduğu hatırlatıldı. Buna rağmen artan tüketimin önüne geçilemediği için su fiyatlarında revizyon ve artış planlandığı, ilgili kararların alındığı ifade edildi. 2025 yılının 8 ayında Sapanca Gölü'nden yaklaşık 54 milyon metreküp su alındığı ve bu miktarın yüzde 42'sinin haziran, temmuz ve ağustos aylarında kullanıldığı vurgulandı.

"Maalesef bugün itibarıyla kriz yönetimine geçilmiş bulunulmaktadır" sözleriyle durumun ciddiyeti vurgulandı.

Uygulanacak somut kısıtlamalar

Sakallıoğlu uygulanacak tedbirleri şu şekilde sıraladı: Belediye park bahçe sulamaları bundan sonra çok daha aza indirilerek haftanın belli günlerinde yapılacak. Vatandaşların hobi amaçlı değil, profesyonel amaçlı tarla sulamalarından kaynaklı bahçe sulamalarında kısıtlama getirilecek. "Önce uyarı ardından gerekiyorsa aboneliklerinin geçici olarak askıya alınması da dahil olmak üzere burada sert tedbirler uygulayacağız." Ticari işletmelerde, site ortak kullanımlarında ve müstakil havuzların doldurulmasında kısıtlamalar uygulanacak. Endüstri tesisleri ve ticari işletmeler için kademe uygulamasıyla fazla su tüketenlerden daha fazla su bedeli alınarak tüketimin dengelenmesi hedefleniyor.

Sakallıoğlu, suyun her damlasının kıymetini bilerek arızalardan kaynaklanan kayıpları azaltma, kaçak tespitlerini sürdürme ve gerektiğinde yeraltı kaynaklarını devreye alma yoluyla mevcut su kullanım baskısını hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti.

