Sara Duterte'nin Azil Süreci Sürüyor: İki Ayrı İddia ile Karşı Karşıya

Azil Talebi İki Başlıkla Gündemde

Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ı öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle 2 Aralık'ta azil talebiyle karşı karşıyken, bugün de hükümet fonlarını kötüye kullandığı iddialarıyla yeni bir azil başvurusu ile karşılaştı.

70 Kişilik Grup Dilekçeyi Sundular

Aktivistlerden oluşan 70'den fazla kişi, Duterte'nin kamu kaynaklarını kötüye kullanması nedeniyle azledilmesini ve kamu görevinden kalıcı olarak yasaklanmasını talep eden dilekçeyi Temsilciler Meclisi'ne sundu. Dilekçede, Duterte'nin yaklaşık 10,3 milyon dolar tutarındaki hükümet fonunu yasa dışı biçimde kullanarak kamu güvenine ihanet ettiği belirtiliyor.

Yasa Dışı Fon Kullanımı ve Gizli Raporlar

Duterte'nin, Devlet Başkanı Yardımcısı ve çalışanlarıyla birlikte Denetim Komisyonu'na yanlış raporlar ve belgeler sunarak fonların kullanımındaki düzensizlikleri gizlemeye çalıştığı iddia ediliyor. Bu durum, Kongre'de başlatılacak bir soruşturmayı engellemeye yönelik bir çaba olarak değerlendiriliyor.

Öne Çıkan Tehdit İddiası

23 Kasım'da yapılan açıklamada, Duterte kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr., eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'in öldürülmesi için suikastçı tuttuğunu öne sürdü. Bu sözleri büyük bir tepkiyle karşılandı ve daha sonra sözlerinin tehdit olmadığı savunuldu.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Başkanlık Sarayı, Duterte'nin açıklamalarının ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirildiğini ifade ederek, Marcos Jr. ve ailesinin güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi. Müfettişler, 26 Kasım'da Duterte'ye suikast tehdidi ile ilgili sorular sormak üzere celp göndermişti.

Azil dilekçeleri, Devlet Başkanı Marcos'un destekçilerinin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi tarafından incelenecek. Ancak sürecin haftalar hatta aylar alabileceği belirtiliyor.