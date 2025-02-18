Sara Duterte, Yüksek Mahkeme'den Azil Duruşmasını Durdurmasını İstedi

Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte, Yüksek Mahkeme'den Senato azil duruşmasını durdurmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:42
Sara Duterte, Yüksek Mahkeme'den Azil Duruşmasını Durdurmasını İstedi

Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte, Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu

Filipinler'de anayasayı ihlal etme, yolsuzluk ve kamu güvenine ihanetle suçlanan Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte, Yüksek Mahkeme'den Senato'da yapılacak olan azil duruşmasının durdurulmasını ve azlinin geçersiz kılınmasını talep etti.

Hukuki Değerlendirme

Duterte'nin avukatı Israelito Torreon, konuya ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, müvekkilinin Yüksek Mahkeme'ye başvurarak duruşmanın "usulen kusurlu, anayasal açıdan hükümsüz ve ayrıca yargısal olarak geçersiz" olduğunu belirtti. Torreon ayrıca, Temsilciler Meclisi'ndeki bazı üyelerin inceleyemeyeceği kadar hızlı şekilde kabul edilen azil dilekçesinin, Duterte'nin 2028 başkanlık seçimlerinde rakip olma ihtimalini engellemeye yönelik bir planın parçası olduğunu savundu.

Polemik Yaratan Suikast İddiası

Sara Duterte, 23 Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr., eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmeleri için suikastçı tuttuğunu iddia etmişti. Bu açıklaması büyük yankı uyandırmış ve Duterte, sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını belirterek can güvenliğine yönelik endişeler taşıdığını ifade etmişti.

Soruşturma ve İddialar

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım 2024'te Duterte'ye celp göndererek, iddia edilen "ciddi tehditler konusunda" soruşturma açılmasına yardımcı olması istenmişti. Temsilciler Meclisi ise, 5 Şubat'ta Sara Duterte'nin anayasayı ihlal etme, yolsuzluk ve kamu güvenine ihanetle suçlanarak görevden alınmasını onaylamıştı. Ayrıca, başkan yardımcılığı ve 19 Haziran 2024'te istifa ettiği eğitim bakanlığına ilişkin gizli fonların kötüye kullanımı iddiaları da uzun süredir soruşturuluyor.

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