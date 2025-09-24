Şara: İsrail'le Anlaşma Bölge Barışını Güçlendirir

Şara: İsrail'le yapılacak anlaşma bölge barışını yaygınlaştırır

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinin uluslararası topluma dönüş sürecinde olduğunu belirterek, İsrail ile sağlanacak herhangi bir anlaşmanın bölgedeki barış çabalarına katkı sağlayacağını söyledi.

New York panelinde diplomasi vurgusu

Şara, ABD'nin New York kentinde bulunan Orta Doğu Enstitüsü nde katıldığı panelde konuştu. Enstitünün ABD merkezli X şirketi nin sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Şara Suriye'nin dış politikada diplomatik çalışmalara hız verdiğini ve uluslararası topluma geri dönüş yolunda ilerlediğini ifade etti.

New York ziyaretinin ülkesinin uluslararası topluma dönüşünün simgesi olduğunu belirten Şara, panelde şu değerlendirmeyi yaptı: "İsrail'le yapılacak herhangi bir anlaşmanın başarısı, bölgede barışın yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır."

Gücün İsrail'e barış getirmeyeceğini vurgulayan Şara, "İsrail'le çözüme ulaşmak için diplomatik çalışmaları harekete geçirdik." dedi.

Şara ayrıca, "Bizler kimseye tehdit kaynağı olmayacağız." diyerek, İsrail'in 8 Aralık 2024 tarihinden öncesine geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Komşu güvenliği ve ülke birliği

Şara, Suriye'nin bölünmesinden söz edilmesinin sadece ülkeye değil, komşu ülkelere de zarar vereceğini vurgulayarak, bunun "özellikle Türkiye ve Irak için geçerli" olduğunu söyledi.

ABD'nin Kürtlerin Suriye ordusuna entegre olması için yardımcı olabileceğini belirten Şara, "Suriye'nin istikrarı, birliğiyle bağlantılıdır. Komşu ülkelerin güvenliği, Suriye'nin istikrarından gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Şara, Suriye'nin herkesle aynı mesafede durmak istediğini belirterek, "Suriye herkesle aynı mesafede olmak istiyor. Biz herkesle birlikte olacağız, hiçbir zaman bir cepheye karşı diğer cephede yer almayacağız." dedi.

Süveyda'da uzlaşı çağrısı

Şara, ülkesinin Süveyda ilinde yaşanan gelişmelere de değinerek, "Orada herkesin hataları oldu ancak yeni bir uzlaşı ve gönülleri birleştirme çabaları var." ifadelerini kullandı.