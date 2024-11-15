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Sara Tropik Fırtınası Honduras'ı Vurdu: Beklenen Etkiler ve Uyarılar

Sara Tropik Fırtınası, Honduras'ı etkisi altına alarak sel ve toprak kaymalarına neden olabilir. Yetkililer uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 10:40
Sara Tropik Fırtınası Honduras'ı Vurdu: Beklenen Etkiler ve Uyarılar

Sara Tropik Fırtınası Honduras'ı Vurdu

Honduras'ın kuzeyini etkisi altına alan Sara Tropik Fırtınası, Orta Amerika ülkeleri ve Meksika'nın güneyinde önemli sel ve toprak kaymalarına yol açması bekleniyor.

Tropikal Fırtınanın Özellikleri

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamaya göre, saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan ve Honduras'ın kuzey kıyılarını vuran Sara, saatte 17 kilometre hızla batıya doğru ilerliyor.

Beklenen Yağış ve Tehlikeler

NHC, tropikal fırtınanın bazı izole bölgelerde 75 santimetreye kadar yağış bırakabileceğini ve bu durumun Orta Amerika ile Meksika'nın güneyinde ciddi toprak kaymalarına ve sellere neden olabileceğini uyardı.

Meksika'daki Uyarılar

Meksikalı yetkililer, tropikal fırtınanın Yucatan Yarımadası üzerinde yoğun yağışlara yol açabileceği konusunda halkı bilgilendirdi. Bu durum, yerel halkın güvenliği açısından önem taşıyor.

Gelecek Tehditler

Uzmanlar, tropik fırtınanın ilerleyen haftalarda ABD'ye ulaşabileceği konusunda dikkat çekti. Özellikle Florida eyaletinde yaşayanların bu olasılığa karşı hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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