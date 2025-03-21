Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Polise Saldırı ve Müdahale

Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan gruba, polise saldırmaları üzerine müdahale edildi. Gözaltı soruşturmaları protesto ediliyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:43
Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Polise Saldırı ve Müdahale

Saraçhane'de İzinsiz Gösteri ve Polise Saldırı

Saraçhane'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturmaları protesto etmek amacıyla izinsiz bir gösteri düzenlendi. Göstericiler, Taksim'e yürümek isterken polisle karşı karşıya geldi.

Göstericilerin İlerleyişi ve Polisin Müdahalesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 90 şüpheli gözaltına alındı. Protesto eden grup, bu durumu protesto etmek için Saraçhane'de toplandı. Ancak, bazı göstericiler, Bozdoğan Kemeri'nden Taksim'e doğru yürümeye başladı.

Polis ekipleri ise önlem amacıyla kemer önünde bekleyerek, göstericilerin Taksim'e ilerlemesine izin vermedi. Bu sırada, slogan atan grup üyeleri, polise cam şişe ve meşale gibi maddeler fırlatarak arbede çıkardı.

Polis, durumu kontrol altına almak için müdahalede bulundu. Grupta yer alanların bekleyişi ise devam ediyor.

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