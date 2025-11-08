’Saraçlar’ Çetesi Çökertildi: 23 Kişi Tutuklandı, 91 Milyon TL'lik Mallara El Konuldu

’Saraçlar’ çetesi çökertildi: 23 şüpheli tutuklandı

İzmir'de geniş çaplı operasyon ve mali inceleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, ’Saraçlar’ adlı organize suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheli Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, 4 Kasım günü Bornova, Torbalı, Karabağlar, Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Foça ilçelerinde eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyona Jandarma helikopteri, İHA ve VTOL İHA sistemleri ile Jandarma Komando Özel Operasyon Tabur Komutanlığı (JOPER) timleri katıldı.

Soruşturmayı yürüten kurumlar arasında Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK yer aldı.

Suçlamalar ve ele geçen deliller

Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, rüşvet almak ve vermek ile cezaevine yasaklı eşya sokmak suçlarını örgütlü şekilde işlediklerine dair tespit yapıldığı bildirildi.

MASAK tarafından yapılan mali incelemede, örgüt lideri ve üyelerine ait banka hesaplarında 1 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına el konuldu.

El konulanlar arasında 4 adet zırhlı araç, Torbalı ilçesinde 17 dönümlük çiftlik, 9 konut ve 1 arsa bulunuyor. El konulan malların toplam değerinin 91 milyon TL olduğu belirtildi.

Yargılama süreci

Gözaltına alınan 23 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

