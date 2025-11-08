’Saraçlar’ Çetesi Çökertildi: 23 Kişi Tutuklandı, 91 Milyon TL'lik Mallara El Konuldu

İzmir'de düzenlenen operasyonda ’Saraçlar’ organize suç örgütünün 23 şüphelisi tutuklandı; MASAK incelemesi ve el konulan malların detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:24
’Saraçlar’ Çetesi Çökertildi: 23 Kişi Tutuklandı, 91 Milyon TL'lik Mallara El Konuldu

’Saraçlar’ çetesi çökertildi: 23 şüpheli tutuklandı

İzmir'de geniş çaplı operasyon ve mali inceleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, ’Saraçlar’ adlı organize suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheli Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, 4 Kasım günü Bornova, Torbalı, Karabağlar, Güzelbahçe, Kemalpaşa ve Foça ilçelerinde eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyona Jandarma helikopteri, İHA ve VTOL İHA sistemleri ile Jandarma Komando Özel Operasyon Tabur Komutanlığı (JOPER) timleri katıldı.

Soruşturmayı yürüten kurumlar arasında Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK yer aldı.

Suçlamalar ve ele geçen deliller

Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, rüşvet almak ve vermek ile cezaevine yasaklı eşya sokmak suçlarını örgütlü şekilde işlediklerine dair tespit yapıldığı bildirildi.

MASAK tarafından yapılan mali incelemede, örgüt lideri ve üyelerine ait banka hesaplarında 1 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına el konuldu.

El konulanlar arasında 4 adet zırhlı araç, Torbalı ilçesinde 17 dönümlük çiftlik, 9 konut ve 1 arsa bulunuyor. El konulan malların toplam değerinin 91 milyon TL olduğu belirtildi.

Yargılama süreci

Gözaltına alınan 23 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'DE 'SARAÇLAR' ADLI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, JANDARMADAKİ...

İZMİR'DE 'SARAÇLAR' ADLI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 23 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI.

İZMİR'DE 'SARAÇLAR' ADLI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, JANDARMADAKİ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Köyceğiz Göleti'nde Yaban Ördekleriyle Sonbahar Şöleni
5
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
6
Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği
7
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet