Saral'ın İmamoğlu'na canlı yayındaki sert sözleri gerginliği tırmandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam canlı yayında TOKİ'yi eleştirdi. İmamoğlu'nun sözleri, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın tepkisini çekti. Gerginlik hem yayın içinde hem de yayın dışında devam etti.

Dün akşam canlı yayına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u eleştirdi. İmamoğlu'nun sözleri, Bulut'un yayına katılmak istemesine neden oldu. Ancak sunucu, formatın buna izin vermediğini belirtti.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un canlı yayına bağlanmak istemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı. İmamoğlu, "Benim muhatabım TOKİ değil. İşini görsün, işine baksın" diye konuştu. Sunucu Senem Toluay Ilgaz ise Bulut'un yayına alınamayacağını ancak kanalın kendisine her zaman açık olduğunu ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TOKİ Başkanı'na verdiği yanıt, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ı kızdırdı. Saral, sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun o anın videosunu paylaştı. Saral, paylaşımında İmamoğlu'na "cüce", "kıt beyinli" ve "müptezel" gibi ağır ifadeler kullandı.