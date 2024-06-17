Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü 1 saatin ardından kurtarıldı!

Yalova Çiftlikköy ilçesindeki ormanlık alandaki traktör sürücüsü 25 metrelik bir şarampole devrildi. Taşköprü beldesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda yaşanan olayda bölgeye jandarma, AFAD, Çiftlikköy ve Taşköprü belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.



Devrilen traktörün sürücüsü Ramazan Özdemir vadide mahsur kalırken, kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtulan Özdemir, sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.