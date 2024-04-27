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Şarap Dünyasında Zam Sarsıntısı: Doluca ve Kavaklıdere Fiyatları Tırmanışta!

Şarap severler dikkat! Doluca ve Kavaklıdere şaraplarında yüzde 10’a varan zam. Tekel Bayileri Derneği ve Erol Dündar’dan gelen açıklamayla fiyat artışları resmileşti.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 15:51
Şarap Dünyasında Zam Sarsıntısı: Doluca ve Kavaklıdere Fiyatları Tırmanışta!

Şarap Sektöründe Fiyat Güncellemesi

8sutun.com da yer alan habere göre; Doluca ve Kavaklıdere markaları, şarap ürünlerinde yüzde 7 ile 10 arasında bir fiyat artışına gitti.

Tekel Bayileri Derneği'nden Zam Açıklaması

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan açıklamada, iki önde gelen şarap markasının fiyatlarında artış yapıldığı bildirildi. Tütün ve alkol ürünlerine yapılan zamların ardından, şarap fiyatlarına da yeni bir zam eklendi.

Şarap Dünyasında Zam Sarsıntısı: Doluca ve Kavaklıdere Fiyatları Tırmanışta!

Dernek Başkanı Erol Dündar, zammın ayrıntılarını paylaşırken, bu değişikliğin sektör adına olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu ifade etti.

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