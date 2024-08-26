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Saratov'daki İHA Saldırısı: Ukrayna'nın Yeni Hamlesi

Ukrayna ordusu, gece saatlerinde Saratov'da çok katlı bir binaya İHA ile saldırdı. Olayda yaralananlar var.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:21
Saratov'daki İHA Saldırısı: Ukrayna'nın Yeni Hamlesi

Saratov'da İHA Saldırısı Gerçekleşti

Ukrayna, Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik düzenlediği gece saldırısında insansız hava araçlarından (İHA) birinin Saratov kentindeki çok katlı bir binaya çarptığı bildirildi.

Vali Busargin'den Açıklama

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, yaptığı açıklamada, "Ukrayna ordusu, Saratov kentine İHA'larla bir saldırı düzenledi. Bu saldırı sonucu yaralananlar var,” dedi.

Bina ve Civardaki Hasarlar

Busargin, Predmostovaya Meydanı'ndaki bir binanın kısmen hasar gördüğünü belirtti ve kentteki diğer yerlerde de evlerin zarar gördüğünü ifade etti. Vali, vurulan binalardan sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini aktardı.

Yardım Merkezleri Kurulacak

Busargin, bölgedeki yetkililerle yaptığı toplantıda, saldırıdan etkilenen siviller için yardım merkezleri kurulması ve zarar gören binaların en kısa sürede onarılması talimatını verdi.

Sosyal Medyada Yayınlanan Görüntüler

İHA'lardan birinin Saratov'daki çok katlı binaya çarpma anına ait görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara yönelik girişimi sırasında 20 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Saratov bölgesinde 9, Kursk'ta 3, Belgorod'da 2, Bryansk'ta 2, Tula'da 2, Orlov'da 1 ve Ryazan'da 1 İHA Rus hava savunma sistemleri tarafından yok edildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından...

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından (İHA) birinin Saratov kentinde çok katlı bir binaya çarptığı bildirildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından...

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından (İHA) birinin Saratov kentinde çok katlı bir binaya çarptığı bildirildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından...

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından (İHA) birinin Saratov kentinde çok katlı bir binaya çarptığı bildirildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından...

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından (İHA) birinin Saratov kentinde çok katlı bir binaya çarptığı bildirildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından...

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından (İHA) birinin Saratov kentinde çok katlı bir binaya çarptığı bildirildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından...

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara gece düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından (İHA) birinin Saratov kentinde çok katlı bir binaya çarptığı bildirildi.

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