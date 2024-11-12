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Saraybosna'da 3. Uluslararası Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Başlıyor

Saraybosna'da Türkçe öğretimi ve Türkoloji sempozyumu 65 bildirinin sunulacağı etkinlikle yarın başlıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:31
Saraybosna'da 3. Uluslararası Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Başlıyor

Saraybosna'da 3. Uluslararası Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosnada "3. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" yarın başlıyor. Bu önemli sempozyum, Türkiye Maarif Vakfı, Tiran New York Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğiyle düzenleniyor.

Teması: Şehir, Kültür ve Medeniyet

Sempozyumun ana teması "Şehir, Kültür ve Medeniyet: Balkanlar" olarak belirlenmiş olup, Balkanlar'da Türkçe öğretimi ve Türkoloji çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Bu etkinlik, Balkan coğrafyasına dair sosyal bilimlerde yürütülen çalışmaları öne çıkararak geniş bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

65 Bildiri ile Zengin İçerik

Etkinlikte Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, İran, Karadağ, Hırvatistan, Macaristan, Romanya ve Sırbistan gibi birçok ülkeden gelen akademisyenler tarafından toplamda 65 bildiri sunulacak.

15 Kasım'da sona erecek olan sempozyum sonunda sunulan bildiriler, kitap haline getirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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