DOLAR
41,02 0,07%
EURO
48,08 -0,58%
ALTIN
4.508,9 -0,64%
BITCOIN
4.611.591,11 -0,14%

Saraybosna'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Büyükelçi Akseki Ev Sahipliği Yaptı

Saraybosna'da Türkiye'nin Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi; Büyükelçi Emin Akseki ev sahipliği yaptı, Erdoğan'ın mesajı okundu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:13
Saraybosna'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Büyükelçi Akseki Ev Sahipliği Yaptı

Saraybosna'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Büyükelçi Emin Akseki ev sahipliği yaptı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Program, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi ve ev sahipliğini Büyükelçi Emin Akseki üstlendi.

Resepsiyona Askeri Ataşe Murat Kul, Bosna Hersekli yetkililer, Türk kurumları ve yerel kurumların temsilcileri, Türk iş insanları ve davetliler katıldı.

Programda Büyükelçi Akseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Askeri Ataşe Murat Kul ise 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Kul, Türkiye'nin Bosna Hersek ordusunun güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu
2
Samsun Salıpazarı'da Uyuşturucu Operasyonu: 75 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
3
Irak İstihbarat Başkanı Hamid eş-Şatri Şam'da Ahmed Şara ile Görüştü
4
Lazkiye'de Devrik Rejim Hava Kuvvetleri Generali Riyad Abdullah Yusuf Tutuklandı
5
İzmir Balçova'da Kayıp 70 Yaşındaki Sevin Bekiroğlu'nun Cesedi Bulundu
6
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı