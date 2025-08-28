Saraybosna'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Büyükelçi Akseki Ev Sahipliği Yaptı

Saraybosna'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Büyükelçi Emin Akseki ev sahipliği yaptı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Program, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde gerçekleştirildi ve ev sahipliğini Büyükelçi Emin Akseki üstlendi.

Resepsiyona Askeri Ataşe Murat Kul, Bosna Hersekli yetkililer, Türk kurumları ve yerel kurumların temsilcileri, Türk iş insanları ve davetliler katıldı.

Programda Büyükelçi Akseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Askeri Ataşe Murat Kul ise 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Kul, Türkiye'nin Bosna Hersek ordusunun güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.