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Saraybosna'da 64. MESS Uluslararası Tiyatro Festivali 'Gazze ve Filistin' Temasıyla Başladı

Saraybosna'daki MESS Tiyatro Festivali, 'Filistin ve Gazze' temasıyla sanatseverlere kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:45
Saraybosna'da 64. MESS Uluslararası Tiyatro Festivali 'Gazze ve Filistin' Temasıyla Başladı

Saraybosna'da MESS Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı

Saraybosna, Bosna-Hersek'in başkenti, bu yıl 64. kez düzenlenen MESS Uluslararası Tiyatro Festivali ile sanat doldu. Festival, bu sene 'Gazze ve Filistin' konusunu merkezine alarak açılışını, Herve Loichemol'un yönetiminde sahnelenen Gazze Metrosu adlı tiyatro oyunu ile gerçekleştirdi.

Festivalin Teması: Filistin ve Gazze

Yugoslavya döneminde temelleri atılan ve Bosna Savaşı sırasında da kesintisiz devam eden festival, bu yıl geleneklerini sürdürerek dikkat çekici bir tema seçti. Nihad Kresevljakovic, MESS Direktörü olarak yaptığı açılış konuşmasında "Geçen yılki festivalde Ukrayna'nın hikayesini anlattık, bu yıl ise Filistinli sanatçıların sesini duyurmayı ve onların mücadelesine destek olmayı amaçladık" ifadesinde bulundu.

Gazze Metrosu ile Anlamlı Bir Açılış

Gazze Metrosu, Mohamed Abusal tarafından yaratılan ve Gazze'de hayali bir metro sistemine odaklanan etkileyici bir yapıttır. Oyun, Gazze metrosunda kaybolmuş bir Filistinli genç kadın olan Haifa'nın hikayesini anlatıyor. Bu meydan okuma temasını içeren eser, ilk kez 2022 yılında Cenin’de sahnelenmiştir.

Festival etkinlikleri, 13 Ekim’e kadar sanatseverleri ve tiyatro tutkunlarını bir araya getirmeye devam edecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 64'üncüsü gerçekleştirilen MESS Uluslararası Tiyatro...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 64'üncüsü gerçekleştirilen MESS Uluslararası Tiyatro Festivali Gazze'yi anlatan bir tiyatro eseriyle kapılarını sanatseverlere açtı. Yugoslavya döneminde başlayan ve Bosna Savaşı'nın devam ettiği yıllarda dahi devam eden festivalin bu yılki teması "Filistin ve Gazze" oldu. Yönetmen Herve Loichemol, açılışta konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 64'üncüsü gerçekleştirilen MESS Uluslararası Tiyatro...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 64'üncüsü gerçekleştirilen MESS Uluslararası Tiyatro Festivali Gazze'yi anlatan bir tiyatro eseriyle kapılarını sanatseverlere açtı. Yugoslavya döneminde başlayan ve Bosna Savaşı'nın devam ettiği yıllarda dahi devam eden festivalin bu yılki teması "Filistin ve Gazze" oldu. Yönetmen Herve Loichemol, açılışta konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 64'üncüsü gerçekleştirilen MESS Uluslararası Tiyatro...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 64'üncüsü gerçekleştirilen MESS Uluslararası Tiyatro Festivali Gazze'yi anlatan bir tiyatro eseriyle kapılarını sanatseverlere açtı. Yugoslavya döneminde başlayan ve Bosna Savaşı'nın devam ettiği yıllarda dahi devam eden festivalin bu yılki teması "Filistin ve Gazze" oldu. Yönetmen Herve Loichemol, açılışta konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 64'üncüsü gerçekleştirilen MESS Uluslararası Tiyatro...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 64'üncüsü gerçekleştirilen MESS Uluslararası Tiyatro Festivali Gazze'yi anlatan bir tiyatro eseriyle kapılarını sanatseverlere açtı. Yugoslavya döneminde başlayan ve Bosna Savaşı'nın devam ettiği yıllarda dahi devam eden festivalin bu yılki teması "Filistin ve Gazze" oldu. Yönetmen Herve Loichemol, açılışta konuşma yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 64'üncüsü gerçekleştirilen MESS Uluslararası Tiyatro...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 64'üncüsü gerçekleştirilen MESS Uluslararası Tiyatro Festivali Gazze'yi anlatan bir tiyatro eseriyle kapılarını sanatseverlere açtı. Yugoslavya döneminde başlayan ve Bosna Savaşı'nın devam ettiği yıllarda dahi devam eden festivalin bu yılki teması "Filistin ve Gazze" oldu. Yönetmen Herve Loichemol, açılışta konuşma yaptı.

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