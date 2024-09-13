Saraybosna'da Belgesel Festivali Filistin Temalı Açılışla Başladı

Saraybosna'da Belgesel Festivali Başladı

Saraybosna, Bosna-Hersek'in başkenti, bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival, İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistin halkının hikayesini anlatan 'Zeytin Ağaçlarının Ağladığı Yer' belgeseli ile açıldı.

Açılış Belgeseli: Zeytin Ağaçlarının Ağladığı Yer

Festivalin açılışında konuşan Filistinli gazeteci Ashira Darwish, belgeselin önemine vurgu yaparak, "Bize yapılanlara artık son verilmeli. Yeter. Filistinli çocuklar daha fazla acı çekmemeli," dedi. Darwish'in sözleri, festival katılımcıları arasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Festivalin Amacı

Bu yılki festival, Filistin halkının kayıplarını, travmalarını ve adalet arayışını ön plana çıkarıyor. Sanat aracılığıyla bu hikayelerin paylaşılması, izleyicilere farkındalık kazandırmayı hedefliyor.