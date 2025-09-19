Saraybosna'da Çocuklar Gazze İçin Beyaz Güvercin Uçurdu

Dünya Barış Günü etkinliğinde anma ve dayanışma

Saraybosna'da, Dünya Barış Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Bosna Hersekli çocuklar, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için beyaz güvercinler uçurdu. Etkinlik, Saraybosna Belediyesi ve Filistin'in Saraybosna Büyükelçiliği tarafından organize edildi.

Çocuklar, 1992-1995 yıllarında Sırpların saldırıları sonucu öldürülen Boşnak çocuklar için yapılan Öldürülen Çocuklar Anıtı'na çiçek bıraktı; ardından ellerindeki beyaz güvercinleri gökyüzüne saldılar.

Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Rezeq Namoura, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'tüm Filistin halkına, özellikle de Gazze'dekilere selam gönderdiklerini' belirtti. Namoura, Saraybosnalıların 1992-1995 yıllarında kuşatma altında kaldığını ve Gazzelileri anlayabildiğini ifade ederek şunları söyledi:

'Ne yazık ki Bosna Hersek de aynı şeyi yaşadı ve çok sayıda çocuk hayatını kaybetti. Gazze'de durum daha da zor, on binlerce çocuk yaşamını yitirdi. Filistin kimin yanında olduğunu, kimin dayanışma gösterdiğini asla unutmayacak. Halkımız, şu an en büyük kurbanlarının çocuklar ve kadınlar olduğu bir soykırım yaşıyor. Düşman gücünü silahsız siviller, çocuklar, kadınlar üzerinde gösteriyor.'

Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdic ise başkentten evrensel bir barış mesajı gönderdiklerini söyledi. Avdic, 'Gazze'de yaşananların insanlığa bir faydası olmadığını herkesin görmesi gerektiğini' vurguladı ve 'Bu anıttan, dünyaya Filistin Büyükelçisi ile birlikte Saraybosna'da öldürülen çocukların anısına barış mesajı gönderebiliriz.' dedi.