Saraybosna'da Çocuklar Gazze İçin Beyaz Güvercin Uçurdu

Saraybosna'da Dünya Barış Günü etkinliğinde Bosna Hersekli çocuklar, Gazze'de ölen çocuklar için beyaz güvercin uçurdu; etkinlik Saraybosna Belediyesi ve Filistin Büyükelçiliği tarafından düzenlendi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:59
Saraybosna'da Çocuklar Gazze İçin Beyaz Güvercin Uçurdu

Saraybosna'da Çocuklar Gazze İçin Beyaz Güvercin Uçurdu

Dünya Barış Günü etkinliğinde anma ve dayanışma

Saraybosna'da, Dünya Barış Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Bosna Hersekli çocuklar, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için beyaz güvercinler uçurdu. Etkinlik, Saraybosna Belediyesi ve Filistin'in Saraybosna Büyükelçiliği tarafından organize edildi.

Çocuklar, 1992-1995 yıllarında Sırpların saldırıları sonucu öldürülen Boşnak çocuklar için yapılan Öldürülen Çocuklar Anıtı'na çiçek bıraktı; ardından ellerindeki beyaz güvercinleri gökyüzüne saldılar.

Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Rezeq Namoura, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'tüm Filistin halkına, özellikle de Gazze'dekilere selam gönderdiklerini' belirtti. Namoura, Saraybosnalıların 1992-1995 yıllarında kuşatma altında kaldığını ve Gazzelileri anlayabildiğini ifade ederek şunları söyledi:

'Ne yazık ki Bosna Hersek de aynı şeyi yaşadı ve çok sayıda çocuk hayatını kaybetti. Gazze'de durum daha da zor, on binlerce çocuk yaşamını yitirdi. Filistin kimin yanında olduğunu, kimin dayanışma gösterdiğini asla unutmayacak. Halkımız, şu an en büyük kurbanlarının çocuklar ve kadınlar olduğu bir soykırım yaşıyor. Düşman gücünü silahsız siviller, çocuklar, kadınlar üzerinde gösteriyor.'

Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdic ise başkentten evrensel bir barış mesajı gönderdiklerini söyledi. Avdic, 'Gazze'de yaşananların insanlığa bir faydası olmadığını herkesin görmesi gerektiğini' vurguladı ve 'Bu anıttan, dünyaya Filistin Büyükelçisi ile birlikte Saraybosna'da öldürülen çocukların anısına barış mesajı gönderebiliriz.' dedi.

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Üsküdar'da Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı
2
Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme
3
Tayland Kralı Vajiralongkorn, Anutin Başbakanlığındaki Yeni Kabineyi Onayladı
4
Afganistan'da Şubat Gözaltısı Sonrası İngiliz Reynolds Çifti Serbest Bırakıldı
5
Irak Nüfusu 45 Milyonu Geçti: Başbakan Sudani Açıklama Yaptı
6
Bakan Yusuf Tekin: Düzce'de Derslik Sayısı Arttı, İkili Eğitim Sonlanacak
7
Antalya Muratpaşa'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek