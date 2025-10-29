Saraybosna'da Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlaması — Türkiye Büyükelçiliği Resepsiyonu

Saraybosna'da Türkiye'nin Büyükelçisi Emin Akseki ev sahipliğinde Cumhuriyet'in 102. yılı resepsiyonu düzenlendi; üst düzey yetkililer ve diplomatlar katıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 21:44
Saraybosna'da Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlaması — Türkiye Büyükelçiliği Resepsiyonu

Saraybosna'da Cumhuriyet'in 102. yılı resepsiyonu

Saraybosna'da, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği bahçesinde resepsiyon düzenlendi. Tören, İstiklal Marşı ve Bosna Hersek milli marşı ile başladı.

Katılımcılar ve ev sahibi

Resepsiyona, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin ev sahipliğinde; Bosna Hersek'teki üst düzey yetkililer, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, bakanlar, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ile Büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Akseki'nin mesajı

Tören sırasında konuşan Büyükelçi Emin Akseki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarını iletti. Akseki, Türkiye ile Bosna Hersek arasında güçlü bir dostluk ve kardeşlik ilişkisi bulunduğunu vurgulayarak, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü, anayasal düzenini destekliyoruz." dedi.

Akseki, Bosna Hersek'e her alanda desteklerinin devam ettiğini belirtti ve bu desteğin ekonomi ile ticaret alanlarında da sürdüğünü yineledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Abuja'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonla Kutlandı
2
Kayseri'de 29 Ekim Resepsiyonu: Cumhuriyet'in 102. Yılı
3
Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarıldı
4
Gerze'de Lastik Değişen Araca Çarpan Araç: 4 Yaralı
5
Muş'ta 29 Ekim Resepsiyonu: Cumhuriyetin 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı
6
Şam'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonu — Burhan Köroğlu Ev Sahipliğinde
7
Özgür Özel: İBB'nin 16'ncı Yurdu Zübeyde Hanım, Türkiye'nin 77'nci Yurdu

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar