Saraybosna'da Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlaması — Türkiye Büyükelçiliği Resepsiyonu

Saraybosna'da Cumhuriyet'in 102. yılı resepsiyonu

Saraybosna'da, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği bahçesinde resepsiyon düzenlendi. Tören, İstiklal Marşı ve Bosna Hersek milli marşı ile başladı.

Katılımcılar ve ev sahibi

Resepsiyona, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin ev sahipliğinde; Bosna Hersek'teki üst düzey yetkililer, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, bakanlar, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ile Büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Akseki'nin mesajı

Tören sırasında konuşan Büyükelçi Emin Akseki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarını iletti. Akseki, Türkiye ile Bosna Hersek arasında güçlü bir dostluk ve kardeşlik ilişkisi bulunduğunu vurgulayarak, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü, anayasal düzenini destekliyoruz." dedi.

Akseki, Bosna Hersek'e her alanda desteklerinin devam ettiğini belirtti ve bu desteğin ekonomi ile ticaret alanlarında da sürdüğünü yineledi.

