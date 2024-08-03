Saraybosna'da Filistin'e Destek Protestosu Düzenlendi

Saraybosna'da Filistin'e Destek Eylemi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikaste uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarını protesto etmek amacıyla toplu bir gösteri düzenlendi.

Protestocular Tarihi Başçarşı Meydanı'nda Bir Araya Geldi

Protesto eylemi için Başçarşı Meydanında bir araya gelen katılımcılar, Filistin'e destek vermek ve İsrail'in saldırılarını kınamak amacıyla toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları bulunduran kalabalık, "özgür Filistin", "özgür Gazze" ve "Soykırımı durdurun" gibi sloganlar attı.

Ateşkes Talebi ve Pankartlar

Gösteri sırasında "Soykırımı destekleyenler, onu yapanlar gibidir" yazılı pankartlar açıldı. Protestocular, Gazze'de acil bir ateşkes çağrısında bulunarak birlik mesajı sundu.

Turistlerden Destek

Başçarşı'dan Ferhadiye Caddesi boyunca yürüyen göstericilere, şehirde bulunan turistlerin de destek vermesi dikkat çekti. Bu birliktelik, bölgedeki barış ve adalet arayışının sıkı bir göstergesi oldu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.