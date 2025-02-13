Saraybosna'da Flüt ve Koto Konseri Heyecanı

Saraybosna'da Flüt ve Koto Konseri Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) organizasyonuyla muhteşem bir flüt ve koto konseri gerçekleştirildi.

Konsere ev sahipliği yapan Saraybosna Orduevi Konser Salonunda, Türk flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ve Japon koto virtüözü Atsuko Suetomi sahne aldı.

Sanatçılar, Türk ve Japon müzik eserlerinden seçkilerle dinleyicileri adeta büyüledi. Performansları, özellikle Bosna Hersekli müzikseverlerden tam not aldı. Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de etkinliği ilgiyle takip etti.

Konsol süresince sergiledikleri uyum ve yetenekle dikkat çeken Bayramoğulları ve Suetomi, ayrıca Mostar şehrinde de konser verecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından flüt ve koto konseri düzenlendi. Saraybosna Orduevi Konser Salonu'nda organize edilen konserde, Türk flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ve Japon koto virtüözü Atsuko Suetomi sahne aldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından flüt ve koto konseri düzenlendi. Saraybosna Orduevi Konser Salonu'nda organize edilen konserde, Türk flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları ve Japon koto virtüözü Atsuko Suetomi sahne aldı.