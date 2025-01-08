Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 488. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin Tarihî Kutlaması

Saraybosna, Bosna Hersek'in başkenti, tarihi değerleriyle dolu bir şehir. Bu anlamda, Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Osmanlı mirasının en önemli örneklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. 488 yıllık geçmişiyle bölgedeki en eski eğitim kurumu olan medrese, bu yıl kuruluş yılını özel bir programla kutladı.

Programın Detayları

Gazi Hüsrev Bey Medresesi'ndeki programda, Bosna Hersek İslam Birliği yetkilileri, medrese öğretmenleri, öğrencileri ve eski mezunları bir araya geldi. Medresenin direktörü Cevad Pleh, konuşmasında medresenin yüzyıllar boyunca eğitim vermeye devam ettiğinin altını çizdi. Pleh, "Bölgede çalkantılı yıllar yaşandı, ancak medrese her zaman eğitim faaliyetlerine devam etti. Bu, medresenin halk için ne kadar kritik ve hayati olduğunu gösteriyor," ifadelerini kullandı.

Müftüden Önemli Mesajlar

Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus, medreseden mezun olmanın gururunu yaşadığını belirtti ve medresenin geleceği için dua etti. Törende, Grabus ve Nevad Kahteran gibi değerli isimlere, okula katkılarından dolayı hediyeler takdim edildi. Medrese öğrencileri, etkinlikte ilahilerle izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin Önemi

Medrese, Osmanlı padişahı Sultan 2. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de yaptırıldı. Eski Yugoslavya döneminde de faaliyet gösteren medrese, 1992-1995 Bosna Savaşı sırasında da eğitime ara vermedi. Bu özellikleriyle, Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi sayesinde Müslüman Boşnak ailelerinin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Medreseden mezun olan öğrenciler, ilahiyat fakülteleriyle birlikte diğer birçok fakültede eğitimlerine devam edebiliyorlar. Gazi Hüsrev Bey Medresesi, sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, Bosna Hersek'in kültürel ve sosyal dokusunun şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, en önemli Osmanlı mirasları arasında yer alan tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 488'inci kuruluş yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, en önemli Osmanlı mirasları arasında yer alan tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 488'inci kuruluş yılı dolayısıyla program düzenlendi.