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Saraybosna'da Gazze Ateşkesi Kutlandı: Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde Gazze'deki ateşkes kutlandı, dayanışma etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:07
Saraybosna'da Gazze Ateşkesi Kutlandı: Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Saraybosna'da Gazze'deki Ateşkes Sevinci

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Filistin halkıyla dayanışma etkinliği düzenlenerek, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes coşkuyla kutlandı.

Başçarşı'da Bir Araya Geldiler

Saraybosna'nın tarihi Başçarşı bölgesindeki sebil önünde bir araya gelen gruplar, İsrail'in Gazze şehirine yönelik saldırılarını protesto etti. Etkinlikte, "bugün ateşkes, yarın özgürlük" sloganları atıldı ve katılımcılar Filistin bayrakları taşıdı.

Dualar ve Şarkılarla Anma

Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenler için yapılan duaların yanı sıra, çeşitli şiirler ve şarkılar da etkinlikte yer aldı. Başbakanlık yöneticileri, bu duygusal anların altını çizen performanslar sergiledi.

Paylaşım ve Dayanışma

Ateşkesin kutlandığı bu anlamlı etkinliği organize edenler, hazırladıkları yiyecek ve tatlıları katılımcılara ikram etti. Ayrıca, Filistin bayrağı baskılı hediyelikler turistler ve etkinliğe katılanlara dağıtıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma etkinliğinde...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma etkinliğinde, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes kutlandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma etkinliğinde...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma etkinliğinde, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes kutlandı.

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