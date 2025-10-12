Saraybosna'da Gazze'deki Soykırıma Karşı Yüzlerce Kişi Protesto Düzenledi

Saraybosna'da yüzlerce kişi Öldürülen Çocuklar Anıtı'nda toplanıp İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto ederek ilişkilerin kesilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 16:46
Saraybosna'da Gazze'deki soykırımı protestosu

Yüzlerce gösterici diplomatik adım ve temsili yaptırımlar istedi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti. Göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla toplandıkları Öldürülen Çocuklar Anıtı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar, 1992-1995 yıllarında Sırpların saldırıları sonucu öldürülen Boşnak çocuklar anısına yapılan anıt önünde sloganlar attı ve ellerinde "Netanyahu tutuklansın", "Soykırımı durdurun" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteri, grup halinde Bosna Hersek Ulusal Müzesi'nin önüne kadar yapılan yürüyüşle devam etti. Eylemciler, Bosna Hersek devlet kurumlarından İsrail'e karşı somut adımlar atılmasını talep etti.

Protestocular, İsrail ile tüm diplomatik, siyasi, kültürel, sportif, akademik ve ekonomik ilişkilerin kesilmesini ve uluslararası spor ile kültür kuruluşlarından İsrail'i temsil eden spor kulüplerinin turnuvalara alınmamasını istedi.

Eylemde ayrıca, İsrail'in öldürdüğü Filistinliler için isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı pankartlarla anma gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti. İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayan sloganlar atan gruptakiler, ellerinde "Netanyahu tutuklansın", "Soykırımı durdurun" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar açtı.

