Saraybosna'da Gazze İçin Protesto

Saraybosna'da Gazze'ye Destek Gösterisi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosnada, İsrailin Gazzeye yönelik saldırıları protesto edildi. Göstericiler, tarihi Başçarşı Meydanı'nda bir araya geldi.

Protestolar ve Talepler

Etkinlikte, Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, "özgür Filistin", "özgür Gazze" ve "soykırımı durdurun" gibi sloganlar attı. Göstericiler, Gazze'de yaşamını yitiren çocukları anmak için bebek maketleri de taşıdı. Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnana yönelik saldırılarını da protesto ettiler.

Organizatörlerin Açıklamaları

Etkinliğin organizatörlerinden Safija Tadefi, yedinci kez bu yürüyüşü düzenlediklerini belirterek, Gazze'deki soykırımın sona ermesini talep ettiklerini açıkladı. Diğer bir organizatör Amer el Mordeha ise, Saraybosna'dan dünyaya seslenerek, Gazze'ye yapılan saldırılara dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Toplumsal Destek

Mordeha, Filistin halkının son 75 yıldır acı çektiğine ve özellikle son bir yılda yaşanan olaylara karşı insanların harekete geçmesi gerektiğine vurgu yaptı. Protesto yürüyüşüne katılan turistler de göstericilere destek verdi.