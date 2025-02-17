Saraybosna'da İsrail Kadın Buz Hokeyi Takımına Protesto

Saraybosna'da Protestolar Yükseldi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası maçı için gelen İsrail Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı'na ev sahipliği yaptı. Ancak karşılaşma öncesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden kalabalık bir grup toplandı.

Filistin Bayraklarıyla Tepki

Protestocular, Bosna Hersek Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı ile İsrail Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı'nın İskenderiye Kültür ve Spor Merkezi'ndeki maç öncesi, spor salonu önünde bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayrakları tutan göstericiler, "İsrail bir apartheid devletidir" yazılı pankartlar açarak tepkilerini dile getirdi.

Açıklamalar ve Mesajlar

Tuzla'dan gelen Muhamed Spahic yaptığı açıklamada, "Kötülüğe dur denmesi gerektiğini" ifade ederek, "19 yaşımda Bosna Hersek'e saldıran düşmana karşı durdum ve yine yaparım. Her türlü kötülüğe karşı durmak gerekiyor" dedi. Ajdina Suskic ise, Bosna Herseklilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'nin yanında durduğunu vurguladı ve "Gazze'de yaşananlar Srebrenitsa'da olanların aynısıdır; soykırıma uğrayanların yanında olmalıyız" şeklinde konuştu.

Barışçıl Amaçlar

Göstericiler, amaçlarının şiddet değil medeni bir şekilde tepkilerini göstermek olduğunu belirterek, İsrailli sporculara Saraybosna'da hoş karşılanmadıkları mesajını vermek istediklerini aktardılar.

Buz Hokeyi Federasyonu Açıklaması

Bosna Hersek Buz Hokeyi Federasyonu ise, müsabakaya sadece Bosna Hersek bayrağı getirilmesine izin verildiğini açıkladı ve Bosna Hersekli kadın hokeycilere destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası maçı için gelen İsrail takımı, karşılaşmanın oynanacağı spor salonu önünde protesto edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası maçı için gelen İsrail takımı, karşılaşmanın oynanacağı spor salonu önünde protesto edildi.