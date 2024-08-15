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Saraybosna'da Merhum Büyükelçi Tufan'ın Anısını Yaşatan Tabela

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Şükrü Tufan anısına hatıra tabelası asıldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:22
Saraybosna'da Merhum Büyükelçi Tufan'ın Anısını Yaşatan Tabela

Saraybosna'da Merhum Büyükelçi Tufan'ın Anısı Yaşatılıyor

Savaş döneminde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapmış olan merhum Şükrü Tufan'ın anısını yaşatmak amacıyla başkent Saraybosna'da görev yaptığı eski büyükelçilik binasına hatıra tabelası asıldı. Tabela asma törenine; oğlu Büyükelçi Korkut Tufan, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık katıldı.

Babasıyla Gurur Duyuyor

Korkut Tufan, babasının Bosna Hersek’e atanan ilk büyükelçi olduğunu belirtti. Savaş zamanında büyükelçilik görevini üstlenen Tufan, "Savaşın hemen bitmeyeceği anlaşılınca babam ısrar edip, 'Ben Bosnalı kardeşlerimi yalnız bırakamam' diyerek buraya geldi," dedi.

Babasının Saraybosna’da açtığı büyükelçiliğin sadece Türk büyükelçiliği değil, aynı zamanda şehirdeki ilk büyükelçilik olduğunu vurgulayan Korkut Tufan, zor günleri Bosnalılarla paylaşan ailesinin özverisinden de bahsetti.

Özlem ve Teşekkür Dolu Anlar

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, "Merhum büyükelçi Şükrü Tufan, herkesin gönlünde taht kurmuş biriydi. Savaş sırasında burada gerçekleşen zor günlerde Bosnalı kardeşlerimizle çok özel bir bağ kurdular," ifadelerini kullandı. Kayalar, ayrıca Saraybosna Üniversitesinde açacakları bir laboratuvara Şükrü Tufan'ın adını vereceklerini belirtti.

1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek'teki savaşta Saraybosna'da kalan tek büyükelçi olarak bilinen merhum Şükrü Tufan, her daim anılarda yaşayacak.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30...

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30 Nisan'da hayatını kaybeden Şükrü Tufan'ın anısını yaşatmak için başkent Saraybosna'da görev yaptığı eski büyükelçilik binasına bilgilendirici hatıra tabelası asıldı. Tufan'ın 17 Nisan 1993-26 Eylül 1996 tarihleri arasında Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yaptığı ve şu an Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olarak kullanılan binadaki tabela asma törenine oğlu Büyükelçi Korkut Tufan (ortada), TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de (solda) katıldı.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30...

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30 Nisan'da hayatını kaybeden Şükrü Tufan'ın anısını yaşatmak için başkent Saraybosna'da görev yaptığı eski büyükelçilik binasına bilgilendirici hatıra tabelası asıldı. Tufan'ın 17 Nisan 1993-26 Eylül 1996 tarihleri arasında Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yaptığı ve şu an Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olarak kullanılan binadaki tabela asma törenine oğlu Büyükelçi Korkut Tufan (ortada), TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de (solda) katıldı.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30...

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30 Nisan'da hayatını kaybeden Şükrü Tufan'ın anısını yaşatmak için başkent Saraybosna'da görev yaptığı eski büyükelçilik binasına bilgilendirici hatıra tabelası asıldı. Tufan'ın 17 Nisan 1993-26 Eylül 1996 tarihleri arasında Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yaptığı ve şu an Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olarak kullanılan binadaki tabela asma törenine oğlu Büyükelçi Korkut Tufan (ortada), TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de (solda) katıldı.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30...

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30 Nisan'da hayatını kaybeden Şükrü Tufan'ın anısını yaşatmak için başkent Saraybosna'da görev yaptığı eski büyükelçilik binasına bilgilendirici hatıra tabelası asıldı. Tufan'ın 17 Nisan 1993-26 Eylül 1996 tarihleri arasında Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yaptığı ve şu an Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olarak kullanılan binadaki tabela asma törenine oğlu Büyükelçi Korkut Tufan (ortada), TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de (solda) katıldı.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30...

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30 Nisan'da hayatını kaybeden Şükrü Tufan'ın anısını yaşatmak için başkent Saraybosna'da görev yaptığı eski büyükelçilik binasına bilgilendirici hatıra tabelası asıldı. Tufan'ın 17 Nisan 1993-26 Eylül 1996 tarihleri arasında Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yaptığı ve şu an Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olarak kullanılan binadaki tabela asma törenine oğlu Büyükelçi Korkut Tufan (ortada), TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de (solda) katıldı.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30...

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30 Nisan'da hayatını kaybeden Şükrü Tufan'ın anısını yaşatmak için başkent Saraybosna'da görev yaptığı eski büyükelçilik binasına bilgilendirici hatıra tabelası asıldı. Tufan'ın 17 Nisan 1993-26 Eylül 1996 tarihleri arasında Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yaptığı ve şu an Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olarak kullanılan binadaki tabela asma törenine oğlu Büyükelçi Korkut Tufan (ortada), TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de (solda) katıldı.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30...

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30 Nisan'da hayatını kaybeden Şükrü Tufan'ın anısını yaşatmak için başkent Saraybosna'da görev yaptığı eski büyükelçilik binasına bilgilendirici hatıra tabelası asıldı. Tufan'ın 17 Nisan 1993-26 Eylül 1996 tarihleri arasında Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yaptığı ve şu an Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olarak kullanılan binadaki tabela asma törenine oğlu Büyükelçi Korkut Tufan (ortada), TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de (solda) katıldı.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30...

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30 Nisan'da hayatını kaybeden Şükrü Tufan'ın anısını yaşatmak için başkent Saraybosna'da görev yaptığı eski büyükelçilik binasına bilgilendirici hatıra tabelası asıldı. Tufan'ın 17 Nisan 1993-26 Eylül 1996 tarihleri arasında Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yaptığı ve şu an Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olarak kullanılan binadaki tabela asma törenine oğlu Büyükelçi Korkut Tufan (ortada), TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de (solda) katıldı.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30...

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yapan ve 30 Nisan'da hayatını kaybeden Şükrü Tufan'ın anısını yaşatmak için başkent Saraybosna'da görev yaptığı eski büyükelçilik binasına bilgilendirici hatıra tabelası asıldı. Tufan'ın 17 Nisan 1993-26 Eylül 1996 tarihleri arasında Saraybosna Büyükelçisi olarak görev yaptığı ve şu an Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olarak kullanılan binadaki tabela asma törenine oğlu Büyükelçi Korkut Tufan (ortada), TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de (solda) katıldı.

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