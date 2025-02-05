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Saraybosna'da Pazar Yeri Katliamının 31. Yıldönümünde Anma Töreni

Saraybosna'daki Markale pazar yerinde 31 yıl önceki katliamda hayatını kaybedenler anıldı, önemli mesajlar verildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:03
Saraybosna'da Pazar Yeri Katliamının 31. Yıldönümünde Anma Töreni

Saraybosna'da Pazar Yeri Katliamının 31. Yıldönümü

Saraybosna, Bosna-Hersek - Sırp Cumhuriyeti ordusunun 5 Şubat 1994'te Markale pazar yerine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 68 sivil, katliamın 31. yılında düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene, hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıdan kurtulanların yanı sıra bakanlar, bürokratlar, büyükelçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katliamın Anıldığı Törende Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Törende, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic de hazır bulundu. Becirovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş suçlularına karşı gerçeği korumak adına mücadele ettiklerini dile getirdi. “Gerçeği asla unutmamalıyız. Tarihini unutan bir millet, aynı acıları tekrar yaşama riski taşır,” dedi.

Bireysel Hikayeler ve Unutulmaz Acılar

Katliamda hayatını kaybeden Bulke Suljic'in akrabası Dzevad Durmo da konuştu. Durmo, savaş sırasında esir düştüğünü ve Sırpların saldırılarında eşini ve oğlunu kaybettiğini belirterek, yaşananların unutulmasının ne kadar zor olduğunu vurguladı.

İki Büyük Katliam: Markale Pazar Yeri

Markale pazar yerinde gerçekleşen iki katliamda toplamda 68 kişi hayatını kaybederken, 144 kişi yaralanmıştı. İkinci katliam ise 28 Ağustos 1995'te gerçekleştirildi ve bu saldırıda 43 sivil hayatını kaybetti, 75 sivil yaralandı. Bosna-Hersek'teki savaşta, Saraybosna 44 ay boyunca kuşatma altında kalmış ve bu süreçte 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 kişi life kaybetmiştir.

Tören, katliamda hayatını kaybedenler için pazar yerindeki anıta çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

Bosna Hersek'teki savaşta, Sırp Cumhuriyeti ordusunun başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine...

Bosna Hersek'teki savaşta, Sırp Cumhuriyeti ordusunun başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında, hayatını kaybeden 68 sivil için katliamın 31. yılında anma töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'teki savaşta, Sırp Cumhuriyeti ordusunun başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine...

Bosna Hersek'teki savaşta, Sırp Cumhuriyeti ordusunun başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında, hayatını kaybeden 68 sivil için katliamın 31. yılında anma töreni düzenlendi.

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