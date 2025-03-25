Saraybosna'da Ramazan Ruhunu Yaşatan Türk Hafız: Selçuk Gültekin

Saraybosna'nın Hünkar Camisi'nde Kur'an okuyan Türk hafız Selçuk Gültekin, ramazan mübarek havasını paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:18
Saraybosna'da Ramazan Ruhunu Yaşatan Türk Hafız: Selçuk Gültekin

Saraybosna'nın Osmanlı Mirası Hünkar Camisi, ramazanın manevi havasının en yoğun hissedildiği yerlerden biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye'den gelen Kurra Hafız Selçuk Gültekin, burada tarihi gelenekleri yaşatmaya devam ediyor.

Türk Kurra Hafız Selçuk Gültekin, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, mukabele geleneğini sürdürmek için tarihi Hünkar Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okumaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gültekin, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Bosna Hersek İslam Birliği Riyaseti işbirliğiyle 24 Türk hafızın, ramazan boyunca Bosna genelinde görev yaptığını belirtti.

Hünkar Camisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Bosna'yı fethi sonrasında inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyor. 1457 yılında inşa edilen bu cami, hem mimarisi hem de ihtişamı ile ramazanda Boşnakların en çok ziyaret ettiği yerlerden biri.

Gültekin, camide Boşnak hafızlarla birlikte Kur'an okuma ve teravih namazları kıldırma fırsatını bulduğunu söyleyerek, "Havalimanından ülkeye adımımı attığımdan beri çok ciddi muhabbet ve sevgiyle karşılaştım. Burada, ülkemize, Türklere ve hafızlara çok büyük bir ilgi var" dedi.

Osmanlı'nın etkisinin her köşede hissedildiği Saraybosna'da, Türk ve Bosna Hersekli insanlar arasındaki kültürel bağların derinliğine dikkat çeken Gültekin, ayrıca Türkçe kelimelerin günlük yaşamda nasıl yer bulduğunu da gözlemlediğini vurguladı.

Gültekin, "Buraya İslamiyet'i kim getirdi?" sorusuna 8-10 yaşındaki öğrencilerin topluca 'Osmanlı, Türkiye' diye yanıt vermesinin kendisini gururlandırdığını belirtti. Ramazan ayının ruhunu en güzel şekliyle yaşatan bu etkinlikler, Birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesine katkı sağlıyor.

Avrupa'da ramazanın manevi ortamının en güzel hissedildiği şehirlerin başında gelen Bosna...

Avrupa'da ramazanın manevi ortamının en güzel hissedildiği şehirlerin başında gelen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın Osmanlı mirası Hünkar Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okuyan Türk Kurra Hafız Selçuk Gültekin, mukabele geleneğini devam ettiriyor. Ramazan görevi için Saraybosna'da bulunan Türk Kurra Hafız Gültekin, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da ramazanın manevi ortamının en güzel hissedildiği şehirlerin başında gelen Bosna...

Avrupa'da ramazanın manevi ortamının en güzel hissedildiği şehirlerin başında gelen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın Osmanlı mirası Hünkar Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okuyan Türk Kurra Hafız Selçuk Gültekin, mukabele geleneğini devam ettiriyor. Ramazan görevi için Saraybosna'da bulunan Türk Kurra Hafız Gültekin, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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