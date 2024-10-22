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Saraybosna'da 'TALENT for BIZ' Kariyer Etkinliği Düzenleniyor

Türk şirketleri, Bosna Hersek'teki genç yeteneklerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:36
Saraybosna'da 'TALENT for BIZ' Kariyer Etkinliği Düzenleniyor

'TALENT for BIZ' Kariyer Fuarı Saraybosna'da

Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıttığı ve işverenlerin genç yeteneklerle buluştuğu "TALENT for BIZ" kariyer fuarı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk defa gerçekleştirilecek.

Etkinlik Detayları

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonuyla, 2019 yılından bu yana çeşitli ülkelerde düzenlenmekte olan bu etkinlik, 26 Ekim'de kapılarını Saraybosna'da açacak.

Açıklamalara göre, Avrupa, Orta Asya ve Afrika'daki pek çok ülkede son 5 yılda büyük ilgi gören fuar, global düzeyde faaliyet gösteren Türk şirketleri ile Bosna Hersekli gençler arasında köprü kurmayı amaçlıyor. Binlerce üniversite öğrencisi ve mezunun, iş, staj ve eğitim fırsatlarından yararlanması hedefleniyor.

Katılımcı Şirketler

Kariyer fuarında, ASELSAN, Halkbank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom gibi Türk şirketlerinin yanı sıra, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Türk kuruluşları arasında Şişecam, Proyapı Mühendislik Müşavirlik ve Ziraat Bankası da yer alacak.

Etkinlik Programı

Fuar kapsamında söyleşi, sunum ve mülakat gibi çeşitli kariyer etkinliklerinin düzenleneceği belirtildi. Etkinlik, Saraybosna'daki bir otelde 26 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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