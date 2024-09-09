Saraybosna'da Uluslararası Belgesel Film Festivali

Saraybosna'da Belgesel Film Festivali Başlıyor

Saraybosna, Bosna-Hersek'in başkenti olarak bu yıl 7. kez Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'ne (AJB DOC) ev sahipliği yapıyor.

Festivalde Öne Çıkanlar

Festival, Al Jazeera Balkanlar tarafından gerçekleştiriliyor ve bu yıl birçok önemli belgesel film izleyicilerle buluşuyor. Anadolu Ajansı'nın yapımı olan "Kanıt" belgeseli de bu etkinlikte yer alacak. Belgesel Bilgi

"Kanıt" belgeseli, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Festival, kültürel etkileşimler ve belgesel sineması için önemli bir zemin oluşturuyor.

Festival Detayları

Bu yılki etkinlikte farklı ülkelerden birçok yönetmenin eserleri gösterilecek, katılımcılar panel ve tartışmalara katılma fırsatı bulacaklar.