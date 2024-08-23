Saraybosna'da Vijecnica Kütüphanesi’nin Yıkılışının 32. Yılı Anısına Fotoğraf Sergisi

Saraybosna'da Vijecnica Kütüphanesi Sergisi Açıldı

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna, dikkat çekici bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 32 yıl önce Sırp birlikleri tarafından yakılan Vijecnica Kütüphanesi, bu trajik olayın anısını yaşatmak amacıyla bir fotoğraf sergisi ile anılıyor.

Yangın Anını Belgeleyen Fotoğraflar

Sergide, Milomir Kovacevic'in çektiği ve o anları belgeleyen fotoğraflar yer alıyor. Bu fotoğraflar, tarihi kütüphaneden yükselen alevler ve dumanlarla dolu anları gözler önüne seriyor. Ayrıca, kütüphanenin yangından sonraki halini de gösteren görseller sergide sergileniyor.

Yıl Boyu Açık Kalacak ve Etkinlikler Düzenlenecek

Yıl boyunca açık kalacak olan bu sergi kapsamında, çeşitli konser etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Saraybosna'nın kültürel ve tarihi hafızası olan Vijecnica Kütüphanesi, tekrar açıldıktan sonra birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekerek, şehirde önemli bir cazibe merkezi haline geldi.

Vijecnica Kütüphanesi'nin Tarihi

Vijecnica Kütüphanesi, 1992 yılında Bosna Savaşı sırasında Sırp askerlerinin bombardımanı sonucu büyük tahribat yaşamış ve bu olayın ardından 155 bin el yazması ile 2 milyon esere ev sahipliği yapmıştu. 1996 yılında restore çalışmaları başlatılan kütüphane, 9 Mayıs 2014 tarihinde yeninden kapılarını açtı. Bugün, Saraybosna’nın en önemli simgelerinden biri olarak tarihsel ve kültürel bir anıt niteliğindedir. Sonuç olarak, Vijecnica Kütüphanesi'nin hikayesi, bir ulusun hafızası ve tarihin karanlık dönemlerinde dayanıklılığın sembolüdür.

Bosna Hersek'teki savaşta Sırp birliklerinin bombardımanıyla 32 yıl önce yakılan Vjecnica Kütüphanesi'nde yangın anı ve sonrasına ait fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Bosna Hersek'teki savaşta Sırp birliklerinin bombardımanıyla 32 yıl önce yakılan Vjecnica Kütüphanesi'nde yangın anı ve sonrasına ait fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.