Saraybosna Film Festivali'nde Filistin Bayrağı Salonda

Saraybosna Film Festivali'nde Filistin'e Destek

Saraybosna, Bosna-Hersek'in başkenti, bu yıl 30. kez düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) ile kültürel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Festivalde, kırmızı halıda yürüyen bazı katılımcılar Filistin bayrağı taşıdı.

Protesto eylemi dikkat çekti

Festivalin geçtiği günlerde, kırmızı halıda yürüyen uyumlu bir grup, İsrail'in Filistin üzerindeki saldırılarını protesto ettiklerinin altını çizdi. Katılımcılardan bazıları, Filistin bayrağının renginden ilham alan kıyafetler giyerken, diğerleri geleneksel kefiye şapkalarını taktı.

Kültürel bir mirasın yeniden canlanması

1992-1995 yılları arasında yaşanan Bosna Savaşı'nın izlerini silmek ve Saraybosna'yı yeniden sanat ve kültür merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen festivalde, bu yıl 250’den fazla film gösterim imkanına sahip. 23 Ağustos'ta sona erecek olan festival, birçok ülkeden gelen katılımcılarla zenginleştirilmiş durumda.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), kırmızı halıda yürüyenlerin bazıları Filistin bayrağı taşıdı. Bazı sanatçılar da kefiye taktı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), kırmızı halıda yürüyenlerin bazıları Filistin bayrağı taşıdı. Bazı sanatçılar da kefiye taktı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), kırmızı halıda yürüyenlerin bazıları Filistin bayrağı taşıdı. Bazı sanatçılar da kefiye taktı.