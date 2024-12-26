Saraybosna Karla Büyüledi: Dronla Havadan Görüntülendi

Saraybosna'da Kar Manzarası

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna, son üç gündür devam eden yoğun kar yağışının etkisiyle dronla havadan görüntülendi. Bu büyüleyici kar manzarası, tarihi yapıların ve sokakların beyaza bürünmesi ile görsel bir şölene dönüştü.

Tarihi Yapılar Karla Kaplandı

Saraybosna'nın ünlü Başçarşı bölgesi, Osmanlı dönemine ait camiler, hanlar ve medreseler, karın güzelliği ile birleşerek eşsiz bir tablo oluşturdu. Bu doğal beyaz örtü, ziyaretçilere ve yerli halkına unutulmaz görseller sundu.

Öte yandan, meteoroloji uzmanları, ülkenin doğu ve batı bölgelerinde de kar yağışlarının devam edeceğini belirtti. Ancak, Saraybosna için hafta sonu itibarıyla güneşli havanın etkisini artıracağının müjdesi verilmekte.

Ülkedeki bu yoğun kar yağışı, birçok köy yolunun kapanmasına ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerine yol açtı. Yerel otoriteler, kar temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında dronla havadan görüntülendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında dronla havadan görüntülendi.