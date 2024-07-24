Saraycık Mahallesi'nde Su Kesintisi Sürüyor

Yetersiz Su Temini Sorunu

Başkent Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde, 5 gündür süregelen su kesintisi, bölge halkının yaşamını zorlaştırıyor.

Mahalle Sakinlerinden Tepki

Mahalle muhtarı Ahmet Yılmaz, arızanın 5 gün önce su şebekesinde yaşandığını ve ASKİ yetkilileriyle görüşme devam ettiğini belirtti.

65 yaşındaki mahalle sakini Veli Öney, su bulamadıkları için marketten aldıkları hazır su ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Öney, "Burada insanları perişan durumda. Tanker geldiğinde izdiham yaşandı," dedi.

60 yaşındaki İsmail Hakkı Türkeş ise sıcak havada duş alamadıklarını ve temizlik ihtiyaçları için marketten su almak zorunda kaldıklarını vurguladı. Türkeş, "Dar gelirli bir grupuz, herkes suya ihtiyaç duyuyor" diye ekledi.

ASKİ Genel Müdürü'nden Açıklama

Memduh Aslan Akçay, su kesintisinin kaynağının pompaların arızası olduğunu, gerekli çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Akçay, "Bugün yarın inşallah sorunu çözeceğiz," dedi.

Ayrıca ASKİ, durumu hafifletmek için yedek hat çalışmaları yapacaklarını belirterek, mahalleye su tankerleri gönderileceğini ifade etti.

Mahalle sakini Nuh Güler ise ASKİ'den gelen sürekli erteleme mesajlarına dikkat çekerek, "2024 Türkiye’sinde insanların duş almak için akrabalara gitmek zorunda kaldığı bir dönemin içindeyiz," dedi.

Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür süregelen su kesintisi mahalle sakinlerini mağdur etti. Mahalle sakinlerinin genel ihtiyaçlarını karşılaması için su tankeri site yönetimi tarafından temin ediliyor.

Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür süregelen su kesintisi mahalle sakinlerini mağdur etti. Mahalle sakinlerinin genel ihtiyaçlarını karşılaması için su tankeri site yönetimi tarafından temin ediliyor.

Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür süregelen su kesintisi mahalle sakinlerini mağdur etti. Mahalle sakinlerinin genel ihtiyaçlarını karşılaması için su tankeri site yönetimi tarafından temin ediliyor.

Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür süregelen su kesintisi mahalle sakinlerini mağdur etti. Mahalle sakinlerinin genel ihtiyaçlarını karşılaması için su tankeri site yönetimi tarafından temin ediliyor.

Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür süregelen su kesintisi mahalle sakinlerini mağdur etti. Mahalle sakinlerinin genel ihtiyaçlarını karşılaması için su tankeri site yönetimi tarafından temin ediliyor.

Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür süregelen su kesintisi mahalle sakinlerini mağdur etti. Mahalle sakinlerinin genel ihtiyaçlarını karşılaması için su tankeri site yönetimi tarafından temin ediliyor.

Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür süregelen su kesintisi mahalle sakinlerini mağdur etti. Mahalle sakinlerinin genel ihtiyaçlarını karşılaması için su tankeri site yönetimi tarafından temin ediliyor.

Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür süregelen su kesintisi mahalle sakinlerini mağdur etti. Mahalle sakinlerinin genel ihtiyaçlarını karşılaması için su tankeri site yönetimi tarafından temin ediliyor.

Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür süregelen su kesintisi mahalle sakinlerini mağdur etti. Mahalle sakinlerinin genel ihtiyaçlarını karşılaması için su tankeri site yönetimi tarafından temin ediliyor.

Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür süregelen su kesintisi mahalle sakinlerini mağdur etti. Mahalle sakinlerinin genel ihtiyaçlarını karşılaması için su tankeri site yönetimi tarafından temin ediliyor.

Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür süregelen su kesintisi mahalle sakinlerini mağdur etti. Mahalle sakinlerinin genel ihtiyaçlarını karşılaması için su tankeri site yönetimi tarafından temin ediliyor.

Sincan'a bağlı Saraycık Mahallesi'nde 5 gündür süregelen su kesintisi mahalle sakinlerini mağdur etti. Mahalle sakinlerinin genel ihtiyaçlarını karşılaması için su tankeri site yönetimi tarafından temin ediliyor.