Saray'da Yol Vermeme Kavgası Kanlı Bitti: 5 Yaralı

Saray ilçesinde, yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılan taraflar, daha sonra silahlı ve sopalı kavgaya tutuştu. İki kişi silahla, üç kişi de sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.